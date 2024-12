TEST Retroid Pocket Mini : une puissance colossale dans la poche, mais...

Mini format, maxi confort





Annoncée en août dernier, la Retroid Pocket Mini était attendue comme un nouveau bijou pour les amateurs de rétrogaming portable. Nous avons passé plusieurs semaines avec cette nouvelle machine puissante, portable, et prête à faire tourner nos jeux préférés. Sur le papier, c’est alléchant. Mais après plusieurs jours à bidouiller, à jouer et à râler (un petit peu), nous avons découvert que cette plateforme n’était pas exempte de défauts. Spoiler : ce n’est pas parce qu’elle est « mini » qu’elle manque de caractère.

Futuriste, moderne et esthétique.

La Retroid Pocket Mini est un vrai plaisir à tenir. Grâce à ses grips arrière, une première pour GoRetroid, la console s’adapte parfaitement à nos grosses mains. Les boutons, judicieusement placés, sont réactifs et agréables à manipuler. Même les longues sessions de jeu deviennent confortables. Fini le plastique plat et inconfortable, place à une console qui semble (enfin) pensée pour les grands joueurs. Les boutons tombent pile où il faut, avec une belle réactivité et un clic satisfaisant.

Cependant, l’écran de 3,7 pouces révèle vite ses limites. S’il est idéal pour des jeux rétro, il devient rapidement étroit pour des machines un peu plus survolotées et gourmandes. Cela donne un mélange étrange : une plateforme compacte, mais parfois frustrante pour les jeux qui demandent plus d’espace visuel. En effet, il est difficile de lire le texte par moment. Dommage, car la Retroid Pocket Mini a largement la puissance nécessaire pour faire tourner ces jeux qui deviennent inconfortables pour les yeux.

Avec son écran AMOLED ultra lumineux, cette petite « Mini » brille (littéralement). Les couleurs sont éclatantes, et la résolution de 1280×960 sublime les jeux d’antan. Les joysticks à effet Hall rétroéclairés ajoutent une petite touche futuriste, moderne et esthétique. De plus, certains détails trahissent le côté premium attendu. Les vis visibles sur la coque, par exemple, cassent un peu l’harmonie visuelle, et c’est dommage. Pour le reste, à l’avant, l’aspect « vitrine » est très agréable à toucher, les pouces glissent avec facilité. Seuls les reflets peuvent déranger, surtout en extérieur avec un soleil éclatant.