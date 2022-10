TEST PICO 4 : non, ce n'est pas le Meta Quest killer annoncé mais pourtant nous l'avons adoré !

Page 4 : Pico 4 : Pico Store, PCVR et Sideloading

Page 3 : Pico 4 : vision, autonomie, seethrough et audio

Page 2 : Pico 4 : confort, démarrage, interface et contrôleurs

PICO Player One ?





Nul ne peut l’ignorer désormais, la machine Bytedance (TikTok) a décidé de venir souffler dans les bronches de son concurrent Meta sur le marché Européen de la réalité virtuelle. Malgré une première prise de température timide avec le Pico Neo 3 Link, c’est bel et bien avec l’artillerie lourde que Pico débarque dès aujourd’hui en France et quelques autres pays occidentaux. Le Pico 4 s’annonce non pas comme une révolution du casque autonome, mais comme une très belle mise à jour de l’existant, ce qui pourrait bien lui permettre de devenir la nouvelle norme sur ce marché grand public en cette fin d’année 2022 voire une grande partie de l’année 2023.

Fiche technique PICO 4 : Dimensions : 255 (Min) / 310 (Max) mm (Lo) -163mm (La) - 83.5mm (H)

: 255 (Min) / 310 (Max) mm (Lo) -163mm (La) - 83.5mm (H) Poids : 295 grammes (sans la sangle) - 586 grammes au total

: 295 grammes (sans la sangle) - 586 grammes au total Puce : Qualcomm XR2, 8 Cores 64 bit, 2.84GHz, 7nm process technology - CPU: Kryo 585 - GPU: Adreno 650

: Qualcomm XR2, 8 Cores 64 bit, 2.84GHz, 7nm process technology - CPU: Kryo 585 - GPU: Adreno 650 Stockage : RAM: 8GB LPDDR4X, 2133MHz / ROM: 128GB/256GB, UFS 3.0

: RAM: 8GB LPDDR4X, 2133MHz / ROM: 128GB/256GB, UFS 3.0 Affichage : 2 écrans LCD de 2.56 pouces - 1200ppi - 72Hz et 90Hz

: 2 écrans LCD de 2.56 pouces - 1200ppi - 72Hz et 90Hz Définition : 4320 x 2160 (2160x2160 par oeil)

: 4320 x 2160 (2160x2160 par oeil) FOV (champs de vision) : 105°

(champs de vision) : 105° Lentilles : pancake

: pancake IPD : réglable pas à pas de 62 à 72 mm

: réglable pas à pas de 62 à 72 mm Protection contre la lumière bleue : TÜV Rheinland Low Blue Light certified (solution logicielle)

: TÜV Rheinland Low Blue Light certified (solution logicielle) Haut-parleurs : 360° surrounding stereo, avec son 3D spatial

: 360° surrounding stereo, avec son 3D spatial Micro : Dual Mic jusqu'à 30dB de réduction de bruit et 50dB d'annulation d'echo

: Dual Mic jusqu'à 30dB de réduction de bruit et 50dB d'annulation d'echo Caméras : 4 caméras Fisheye de tracking, une caméra interne de 16MP RGB

: 4 caméras Fisheye de tracking, une caméra interne de 16MP RGB Capteurs du casque : Capteur 9 axes, P-Sensor, Hall Sensor, Motor Driver

: Capteur 9 axes, P-Sensor, Hall Sensor, Motor Driver Capteurs des controlleurs : capteurs 6 axes (Gyroscope Accelerator)

: capteurs 6 axes (Gyroscope Accelerator) Type des controlleurs : 2 x 6DoF broadband haptic motion controller

: 2 x 6DoF broadband haptic motion controller Boutons : Joystick / Trigger / Grip / Menu / Capture / Home / X/Y (main gauche) / A/B (main droite)

: Joystick / Trigger / Grip / Menu / Capture / Home / X/Y (main gauche) / A/B (main droite) Moteurs : Broadband Motor, 50~500Hz, supportant des vibrations jusqu'à 2.8G

: Broadband Motor, 50~500Hz, supportant des vibrations jusqu'à 2.8G Batterie casque : 5300 mAh - 2,5 à 3 heures d'autonomie - Charge rapide QC3.0 - Positionnement à l'arrière pour une meilleure répartition du poids

: 5300 mAh - 2,5 à 3 heures d'autonomie - Charge rapide QC3.0 - Positionnement à l'arrière pour une meilleure répartition du poids Batteries des controlleurs : deux piles AA - 80 heures d'autonomie (Données de laboratoire. En utilisation réelle, la fréquence de vibration des différentes scènes peut être différente et il peut y avoir des variations)

: deux piles AA - 80 heures d'autonomie (Données de laboratoire. En utilisation réelle, la fréquence de vibration des différentes scènes peut être différente et il peut y avoir des variations) WiFi : Support du Wi-Fi 6, 2.4GHz/5GHz dual band

: Support du Wi-Fi 6, 2.4GHz/5GHz dual band Bluetooth : Support du Bluetooth 5.1

: Support du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation : PICO OS est développé sur la base d'Android et est un système d'interface d'exploitation spécialement conçu pour la réalité virtuelle tout-en-un. PICO OS a été profondément optimisé pour les jeux VR, l'audio et la vidéo et les opérations interactives afin de rendre l'expérience d'utilisation des appareils de réalité virtuelle plus simple et plus fluide.

Mais, malgré une excellente fiche technique, une conférence de lancement particulièrement réussie et une hype internet particulièrement gourmande, ce casque mérite t-il vraiment toute l’attention qui lui est donnée ? Après 3 mois d’utilisation en avant-première, voici notre verdict complet qui commence à la page suivante de cet article. Si jamais vous êtes préssés de connaître la note et nos conclusions, c'est par ici.

Merci à Brice Ducros (La Matrice d'Albi) pour nous avoir aidé à sortir ce test en temps et heure. Grâce à lui, ces impressions sont basées sur trois mois d'utilisation quotidiennes. N'hésitez pas, si vous êtes de son coin de France, à aller le rencontrer dans sa salle de réalité virtuelle atypique.

Notation Verdict 18 20