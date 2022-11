Pancake 1 : un concurrent aux casques VR Quest 2 et PICO 4 annoncé

Le succès du PICO 4 ne s'est pas fait attendre, emportant avec lui bon nombre de prétendants au trône. Et si vous trouviez qu'il y avait beaucoup trop de propositions plus ou moins similaires, sachez que vous avez raison. Ce qui nous intéresse donc ici, c'est de savoir si le Pancake 1 a ce petit one more thing qui fait toute la différence.

À première vue, rien ne le distingue de son concurrent direct, le PICO 4. Néanmoins, certaines différences, alliées à celle du prix, pourraient bien changer la donne. Nous vous proposons, à l'instar du Pimax Portal, du Pimax Crystal ou du Meta Quest Pro, une analyse poussée :

Technologie des dalles, définition, IPD, PPD et fréquence



Nous disposons ici de deux écrans qualifiés de « Fast-LCD », promettant une réactivité à toute épreuve. N'oublions pas que beauté et rapidité ne font que trop rarement bon ménage (les joueurs consoles en savent quelque chose), il serait donc possible d'obtenir un résultat bien plus fluide que beau. Comme le nom du casque l'indique, les lentilles sont de type pancake, permettant d'améliorer le rendu de l'image tout en réduisant l'épaisseur de l'appareil.

La définition est de 4560×2280 pixels, ce qui est davantage que le PICO 4 (4320×2160), mais pas non plus renversant (5,6 % de pixels en plus). Le FOV est relativement classique (95° à 105°), s'approchant du Meta Quest Pro (96° à 106°), l'effet masque de plongée ne risque pas de disparaître avec ce casque, bien qu'atténué, c'est dommage. Le nombre de PPI (pixels par pouces) est par contre très important, là où nous approchons des 1 200 PPI sur le dernier-né grand public de ByteDance, le Pancake 1 peut se targuer d'avoir 26 % de netteté en plus, pour un résultat de 1 512 PPI. L'IPD (écart interpupillaire) est quant à lui de 59 à 68 mm, ce qui n'est guère rassurant pour celles et ceux ne se situant pas dans cette rangée. En termes de comparaison, le Meta Quest Pro va de 55 à 75 mm et fait figure de pionnier en la matière. La fréquence maximale des dalles est toutefois contenue, pouvant atteindre les 90 Hz, ce qui reste indéniablement suffisant, les fréquences au-delà obligeant le plus souvent nos PC gamers à fournir un surplus de puissance loin d'être négligeable.

Petite cerise sur le gâteau, le casque est doté de lentilles réglables pour corriger la myopie, bien que le dispositif ne remplacera pas (en termes d'acuité visuelle) de bonnes vieilles lunettes, il faut bien avouer que ne pas voir besoin de ces dernières apporte un confort indéniable, qui permet justement de s'en passer vu la faible différence entre les deux options qui s'offrent à nous.

CPU, RAM et stockage



Le casque sera pourvu du Snapdragon XR2 (qui a dit encore ?), sans précision sur sa version (Gen 1, Gen 2...). Là encore, si nous nous basons exclusivement sur du PC VR, le choix est judicieux, car ce n'est pas notre casque qui est lourdement mis à contribution, mais bien nos PC de gamers. Attention toutefois au langage marketing, les entreprises comme Pimax ou Pancake XR essaient de nous vendre le côté hybride de leurs produits, mais ce serait oublier que jouer en autonome sur ces casques serait tout bonnement catastrophique tant l'écart reste important entre la définition des écrans et la puissance du XR2.

Pancake XR va décliner son offre pour le Pancake 1 en deux versions : une avec 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage, et l'autre disposant de 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage. Si cela nous paraît cohérent, ne serait-ce que pour visionner nos MKV, nous restons cependant dubitatifs sur l'emploi d'autant de RAM dans un casque PC VR.

Contrôleurs et connectivité



Ce n'est pas avec les contrôleurs que ce casque se démarque (semblable à ceux du Meta Quest 2 ou du PICO 4), mais bien avec sa connectique. Eh oui, nous avons ici du Display Port, soit la garantie de jouer en PC VR sans compression, ce qui rend le casque d'emblée compétitif par rapport à ses concurrents. Le Bluetooth, bien que vieillot (5.0), permettrait d'appairer des oreillettes sans fil. Nous espérons toutefois que la latence ne sera pas de mise. Et si vous souhaitez y brancher un casque ou des oreillettes en filaire, il vous faudra vous munir d'un convertisseur Jack vers USB-C, comme c'est le cas pour le PICO 4 ! Le casque embarque du Wi-Fi 6 classique et non pas du Wi-Fi 6E, cela sera certes suffisant, mais nous aurions préféré un modèle plus récent pour un meilleur rendu en PC VR sans fil. Attendons tout de même de connaître le prix de l'ensemble, car ces petits ajustements pourront peut-être avoir été réfléchis pour « casser » le prix du casque, alors wait & see.

Chose assez intéressante, le casque dispose d'un système d'aération, évitant ainsi la buée sur les lentilles, vous n'aurez donc pas besoin, à l'instar du Meta Quest 2, d'acquérir un BOBOVR F2 pour ne plus rencontrer ce problème. Plus anecdotique, puisque nous retrouvons la même chose chez les concurrents, nous disposons de haut-parleurs stéréo et d'un microphone intégré, en plus de boutons permettant de piloter le casque sans contrôleurs.

Conclusion



À première vue inintéressant, le Pancake 1 peut se démarquer par la présence d'une définition et d'une finesse supérieures à la concurrence, sans tomber dans les travers d'un certain Pimax Crystal, qui se targue d'avoir une définition qu'aucun PC gamer ne pourra atteindre en natif. Deuxièmement, le Display Port est le gage d'une grande qualité d'image pour les amoureux du PC VR. Sa bonne définition ainsi que l'absence de compression pourrait bien l'amener à sortir du lot. Troisièmement, le confort pourrait réellement gagner en sa faveur tant la firme a l'air d'avoir travaillé particulièrement sur ce point (aération, poids allégé, cover détachable...), chose d'autant plus importante en PC VR, où les sessions de jeux demeurent généralement plus longues qu'en autonome. Quoi qu'il en soit, il reste un critère déterminant pour susciter l'achat : le prix. Bien que nous ignorions son coût, celui-ci devrait être largement proposé à minima en dessous des 600 euros (taxes d'importations incluses). Le casque ne disposant pas de capteur pouvant suivre les yeux ou le visage, les dalles n'ayant pas la technologie OLED ou mini LED, rien ne justifierait un prix exorbitant. Vous l'aurez compris, si le prix est contenu et si l'appareil respire la qualité, le confort et dispose d'un réel suivi sur la partie software, le Pancake 1 pourrait se faire une belle place dans le monde exigeant du PC VR.