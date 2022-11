DOSSIER Meta Quest Pro : tout ce que vous devez savoir sur le dernier casque de Meta

Le Meta Quest Pro est en vente depuis le 25 octobre et les leaks précédents son annonce n'ont d'ailleurs pas été démentis par les caractéristiques officielles du casque qui nous ont été présentées lors de la Connect 2022 (voir notre live). Il nous semble utile, avant de vous donner nos impressions dans notre test complet, de vous proposer un dossier sur la bête.

Plus de puissance, ou presque…







Rappelez-vous, les casques autonomes actuels (Quest 2, PICO 4, VIVE Focus 3, Lynx R1) fonctionnent avec la même puce : le Snapdragon XR2 Gen1 de Qualcomm. Et pour ce qui est du Meta Quest Pro, il s'agit du XR2+ (comprenez par là une légère amélioration de la puce). Rassurez-vous, les différences restent notables : si la RAM du XR2 est habituellement sur le dessus de la puce, celle du Quest Pro est située sur le côté, ce qui lui permet d'obtenir un meilleur refroidissement et des performances sur le long terme plus soutenues ou soutenables.

Le Meta Quest Pro ne s'est pas fait prier pour afficher fièrement ses 12 Go de RAM, qui enterre sur ce point bien des casques, le PICO 4 et le VIVE Focus 3 pour commencer avec leurs 8 Go et le Quest 2 avec ses 6 Go.

Mais à quoi sert la RAM concrètement ? Voyez là comme une étagère, et vos livres comme les programmes que vous lancez : plus votre étagère est grande, plus vous pourrez stocker de livres, et bien plus votre RAM est grande, plus vous pourrez lancer de programmes. Attention, ce n'est pas parce qu'elle est élevée que vous pouvez lancer plusieurs applications ou fonctionnalités en même temps ! Il faut que le processeur soit assez puissant pour le permettre, de la même manière qu'un lecteur occasionnel ne pourra pas lire plusieurs livres à la fois (ou plus lentement).

Cependant, il est bien trop tôt pour crier victoire, encore faut-il le rappeler, mais le Meta Quest Pro embarque avec lui beaucoup plus de technologies que les casques précédents, et ces dernières devront être prises en charge et calculées par le XR2. Pour obtenir de véritables bonds en avant, il faudra recourir à des applications ou jeux ne tirant pas parti des nouvelles technologies que nous vous présentons à la suite dans ce guide.

Des lentilles pancakes plus larges et plus nettes







Enfin des lentilles pancakes ! Depuis l'Oculus Go, tous les casques utilisaient les mêmes lentilles de Fresnel, vous savez, celles qui vous provoquent un léger effet de flou et de halo lumineux lors des scènes sombres. Eh bien, avec le Meta Quest Pro, c'est du passé. Déjà utilisées sur le PICO 4, ces lentilles prennent moins de place, sont plus fines et légères et se targuent même d'afficher, par rapport à un certain Meta Quest 2, une netteté 25 % supérieure au centre et 50 % supérieure sur les bords.

Au niveau du FOV (champ de vision), nous gagnons tout de même 10° à l'horizontale (106° contre 96° pour le Quest 2), mais nous gardons la même valeur à la verticale (96°). Bien entendu, les valeurs affichées dépendront du réglage correspondant à la séparation des lentilles. Quant au niveau du rafraîchissement, il peut monter jusqu'à 90 Hz, contre 120 Hz pour le Meta Quest 2. Rassurez-vous, le nombre d'applications pouvant se targuer d'être stables à cette fréquence ne sont pas légion.

Point très important et qui a fait l'objet de nombreux débats, la définition du nouveau casque professionnel de Meta : celui-ci possède bien une définition de 1800×1920 pixels contre 3664×1920 sur le Quest 2, sauf que le premier comporte deux dalles Mini LED et le second une seule LCD. Comprenez par là qu'il faut doubler le nombre de pixels du Meta Quest Pro pour connaître sa véritable définition : 3600×3840 pixels.

Concernant la qualité de la dalle, Mini LED oblige, la gamme de couleurs est 30 % plus large qu'un Quest 2 et le niveau de contraste fait un véritable bond en avant avec +75 % d'améliorations par rapport au casque précédent. Autrement dit, le nouveau produit de Meta est à même de représenter plus fidèlement les couleurs, qui plus est au niveau des variations et autres nuances. Et si vous avez apprécié la dalle OLED du Quest 1 et ses noirs profonds, alors vous allez adorer celle du Meta Quest Pro.

Question IPD (distance interpupillaire), le Meta Quest Pro reprend le point fort du Quest premier du nom, le réglage en continu et non par grades prédéfinis. Nous étions cantonnés sur l'ancien casque à cette tranche : de 58 mm à 68 mm (avec 63 mm en intermédiaire), le Meta Quest Pro va de 55 mm à 75 mm, ce qui signifie que celui-ci sera beaucoup plus agréable visuellement, car s'adaptant à plus de morphologies.

Au niveau des accessoires, les œillères fournies avec le casque vous permettront de cacher la lumière, mais pas complètement. En effet, il vous faudra débourser 49,99 € et attendre le 20 novembre prochain pour obtenir celles qui permettent d'utiliser votre casque de réalité mixte comme un véritable casque VR, bloquant ainsi toute lumière.

Suivi des yeux et du visage







Le Meta Quest Pro comporte le suivi des yeux (Eye Tracking) et du visage (Face Tracking). Bien conscient que les avatars utilisés doivent paraître « crédibles », ne serait-ce que pour permettre cette fameuse sensation de présence, Meta ne pouvait pas passer à côté, qui plus est dans le monde professionnel.

Les deux technologies combinées permettront de retranscrire en temps réel vos expressions et donner un aspect plus humain à vos interactions. Quant à l'Eye Tracking, à l'image de ce qui se fait sur PSVR 2, la technologie peut être employée pour mettre en haute définition les régions où pointe votre regard, et inversement, permettant ainsi d'économiser de précieuses ressources... enfin presque ! Le président du département VR/AR, Andrew Bosworth, précise que la technologie du suivi des yeux est tellement consommatrice en ressources que l'optimisation du rendu fovéal n'en est que mineure.

Le suivi du visage utilise 3 caméras, une pour le haut du visage, deux pour le bas. En théorie, cela devrait permettre un suivi du visage plus fidèle que pour le VIVE Focus 3, qui lui ne possède qu'une seule caméra. Si le terme Meta et confidentialité dans la même phrase déclenchent chez beaucoup d'entre nous un fou-rire difficilement contrôlable, sachez qu'il sera toutefois possible et à tout moment de désactiver le suivi des yeux et du visage.

Passthrough couleur





Ce qui frappe d'entrée de jeu sur le Meta Quest Pro, c'est bien la qualité du passthrough (caméra externe). Rappelez-vous, celui du Meta Quest 2 est en noir et blanc, et distordu. Celui du Meta Quest Pro vous permettra non seulement d'apprécier la couleur, mais également les distances via son capteur de profondeur. Ainsi, vous pourrez donc lire les messages de votre téléphone ou boire tranquillement votre tasse de café.