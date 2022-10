Meta Connect 2022 : suivez la conférence en notre compagnie via notre restream du 11/10 dès 18h30 (pré-show, trad et débrief)

Ce mardi soir, Facebook Meta organise sa grand-messe annuelle et, même si aucune information n'a encore officiellement filtré, il n'y a aucun doute sur ce qui va être annoncé. Le Meta Quest Pro va être dévoilé et nous connaîtrons enfin sa date de sortie, son prix et son positionnement commercial sur le marché. Sinon, un petit clin d'oeil au Meta Quest 3 devrait être fait pour se repositionner sur le marché grand public vu l'agressive arrivée de la concurrence (Pico 4 en tête) sur quelques pays occidentaux. Enfin, croisons les doigts pour que de belles annonces sur les sorties de jeux en VR soient faites et que Mark Zuckerberg réagisse au démarrage «compliqué » d'Horizon Worlds, le Métavers de Meta, en apportant de bonnes nouvelles sur une évolution marquante et proche.

Si vous suivez l'actualité de la réalité virtuelle, vous n'avez pas pu louper les différents leaks sur le Meta Quest Pro, dont la plus spectaculaire a été l'oubli d'un exemplaire de préversion dans un hôtel. Dernièrement, c'est même un professionnel, le PDG du logiciel Immersed, qui a dévoilé le passthrough couleur du Meta Quest Pro pensant, sans doute que si Mark Zuckerberg s'était montré en faisant de l'escrime, il pouvait le faire aussi à sa manière. Côté technique, les leaks parlent - et montrent - des lentilles pancake, une puce XR2 poussée, du tracking facial et des yeux, d'une batterie de 5000 mAh, de caméras sur les manettes et plein d'autres choses. Bref, pour les plus curieux, si les fuites s'avèrent, ce ne sont pas sur ces points que les attentes des gamers - et autres fans de VR - sont focalisées mais plutôt sur le prix de la bête. Les rumeurs placent son tarif au niveau « professionnel », ce qui ne peut que laisser penser qu'il sera « cher ». Plus ou moins de mille euros ? Réponse ce mardi soir.

Nous pourrions aussi, pourquoi pas, entendre parler du Meta Quest 3 qui, lui, sera clairement le successeur direct du Quest 2. Là aussi, de nombreux leaks viennent de tomber dont un sur son apparence et ses caractéristiques puis un autre sur sa puissance impressionnante et son côté moins énergivore que la génération actuelle de casques hybrides. Stratégiquement, en parler maintenant pourrait motiver certains à ne pas changer de casque VR de suite pour attendre ce futur bébé qui en aura sous le capot.

Côté logiciel, nous devrions entendre parler de The Walking Dead: Saints & Sinners Chapitre 2 Retribution et d'Among Us VR qui ont déjà été annoncés en avril dernier mais dont nous n'avons encore pas les dates de sortie et les prix. Optimistes, nous nous surprenons à espérer des annonces de nouveaux jeux, voire de nouvelles licences pour nos casques autonomes mais les temps sont durs pour les joueurs et Meta, nous le savons tous, est plutôt focalisé sur son Metavers. Mais voilà, pourquoi pas du neuf et du lourd ?

Quoi qu'il en soit, nous vous invitons à suivre la conférence en notre compagnie le mardi 11 octobre 2022 à partir de 18H30. Nous commencerons par un pré-show d'une trentaine de minutes où nous ferons le point sur nos attentes, ensuite nous commenterons (traduirons) la conférence avant de finir par un debrief à chaud sur les annonces faites au cours de ce Meta Connect 2022. Vous pourrez regarder la vidéo ici, ou, si vous voulez participer via le chat, aller directement sur notre chaine YouTube. Bien sûr, nous vous invitons aussi sur notre Discord pour échanger avant et après la conférence.