Meta Quest Pro : Mark Zuckerberg se montre en train de jouer en réalité mixte avec le futur casque VR de Meta

Avant même le lancement de la Connect 2022 et peut-être même conscient que son Meta Quest Pro a leaké de toute part, Mark Zuckerberg s'est prêté au jeu de l'escrime en réalité mixte via un post sur son profil Facebook.

Bien que pixelisés, nous pouvons apercevoir assez facilement les contours du prochain casque de Meta, comme dévoilé lors du dernier leak relayé ici. La vidéo nous présente le patron de Meta en train de s'exercer à l'escrime en réalité mixte en compagnie de 2 champions olympiques (notez le passthrough en couleur). Sur son post, monsieur Zuckerberg n'a pas tardé à s'escrimer s'exprimer :

L'escrime dans le métavers avec le médaillé d'or olympique numéro un mondial Lee Kiefer et le double médaillé olympique Gerek Meinhardt. Nous utiliserons notre nouveau casque VR haut de gamme, qui sortira le mois prochain, avec une réalité mixte, ce qui signifie que vous pourrez voir des objets virtuels (comme les escrimeurs de vos amis) à côté du monde physique qui vous entoure.

Vous en conviendrez, l'espace a l'air assez réduit, ce qui n'empêche pourtant pas le patron de Meta de se mouvoir convenablement. Eh oui, la réalité mixte permet de s'affranchir du fameux Guardian, offrant ainsi une plus grande liberté de mouvement. La présentation a l'air de fonctionner et nous pouvons noter un sans-faute sur la prestation, les mouvements répondent bien, l'ensemble est fluide et nous ne pouvons clairement pas bouder notre plaisir devant la démonstration qui nous est présentée.

Disons-le tout de suite, cela fait bien longtemps que nous n'avons pas été aussi agréablement surpris par Meta, même si, vous l'aurez remarqué, nous n'avons toujours pas de jambes dans le monde virtuel. Cela dit, Meta travaille actuellement à l'ajout des jambes, la simulation intégrale du corps, ainsi que la refonte graphique promise d'Horizon Worlds.

Il ne reste plus qu'à attendre la future Connect 2022 pour être fixé sur les fonctionnalités et applications qui vont accompagner le Meta Quest Pro. Sachant dorénavant à quoi s'en tenir au niveau caractéristiques techniques, nous sommes en droit d'exiger du rêve !