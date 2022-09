Meta : la date de la Connect 2022 enfin officialisée !

Nous y sommes, dans 35 jours exactement, le 11 octobre prochain aura lieu la fameuse grand-messe de Meta : la Connect 2022. L'occasion de voir ce que la firme nous prépare pour l'avenir, en priant bien entendu pour que les promesses se rapprochent bien plus de la réalité que ça n'a été le cas jusqu'alors !

Nous en apprendrons, et c'est une certitude, beaucoup plus sur le Meta Quest Pro (ou Cambria), le prochain casque dédié aux professionnels, qui devrait obtenir sa date de sortie. Outre le hardware, nous en saurons plus sur la vision que Meta porte sur le métavers, qui risque d'être bien différente de ce qui nous a été présenté l'an dernier, et pour cause, Horizon Worlds a déçu énormément, bien loin de ce qui nous avait été « vendu ».

Il aura fallu un peu moins d'un an pour que Mark Zuckerberg décide de faire machine arrière sur sa conception du métavers qui, à la base, était destinée uniquement aux technologies immersives : réalité augmentée et réalité virtuelle. Désormais, le métavers est partout : PC, mobile, tablette et parfois sans VR ! Et ce n'est malheureusement pas le rachat de Crayta qui va nous contredire. Pour rappel, ce logiciel se présente comme une plateforme communautaire (à la Horizon Worlds), qui peut se jouer aussi bien sur mobile que sur PC (en cloud-gaming) et... sans la VR ! Pure hérésie, surtout après avoir entendu Mark Zuckerberg conjuguer VR et métavers pendant plus d'une heure !

Meta aura fort à faire, devant l'avancée d'Apple sur la VR et la sortie du PSVR 2 début 2023. Si le premier ne présente pas son Meta Quest 3, cela risque de détourner une bonne partie de son public qui, déçu par les performances graphiques en autonome, se redirigera probablement vers le nouveau casque de Sony. En revanche, la sortie plausible de Fortnite en VR pourrait consolider les parts de marché de Meta et inviter Epic Games à optimiser son moteur Unreal Engine, ce qui serait bénéfique à l'ensemble des développeurs travaillant dessus.

Toutefois, et malheureusement, ce n'est pas le futur Meta Quest Pro qui permettra de se différencier de ses concurrents dans la course à l'armement, bien que compatible avec l'ensemble de la ludothèque Meta, tout simplement parce qu'il utilise ni plus ni moins qu'une version boostée de la puce qui équipe actuellement nos Meta Quest 2, la nouvelle étant prévue pour la 3ᵉ itération du casque.

Nous répondrons bien évidemment présents à ladite conférence au travers d'un live commenté et traduit par notre MagiXien préféré. Anglophobes, restez avec nous, nous pensons à vous.

