Crayta : nos impressions sur un Ready Player One sauce Meta sans la VR !

Cela va faire bientôt 2 ans que Crayta est disponible, d'abord déployé sur Stadia (2020) puis un an plus tard sur l'Epic Games Store, voici qu'il arrive (suite à un rachat) sur Facebook Gaming, la plateforme de jeu de Meta. Mark Zuckerberg a profité du lancement pour reproduire son Hacker Square tout en discutant du jeu avec les créateurs/développeurs de la plateforme.

Présentation générale



Pour rendre cela possible, Crayta s'appuie sur du cloud-gaming, ce qui permet d'avoir une expérience bien plus agréable à l'œil qu'un Horizon World, tout en étant bien plus proche des annonces de Meta lors de la Connect 2021 et bien plus encore d'un certain Ready Player One. Le patron de Meta a déclaré à ce propos :

Crayta permet de créer directement dans le cloud des environnements complexes en HD ou en 3D, de les transférer sur le réseau pour les mettre en ligne - ce qui était jusque-là impossible via un navigateur desktop ou un smartphone.

Vous l'aurez compris, lorsque vous lancez Crayta, ce n'est pas votre appareil (PC, Mac, smartphone...) qui calcule votre jeu, mais les serveurs de Meta. Vous ne faites alors que piloter un PC à distance, à l'instar d'un Shadow PC ou du futur Projet Avalanche.

On associe encore trop souvent le métavers avec des expériences en 3D que l'on peut vivre en réalité virtuelle et augmentée. Crayta permet de construire et de vivre ce type d’expérience de manière fluide sur toutes sortes d’environnements en 2D, y compris via l'application Facebook sur smartphone et sur ordinateur.

Ce passage-ci interpelle, pour des raisons simples d'hôpital et de charité. Comment Mark Zuckerberg peut-il oser dire « qu'on associe trop souvent métavers avec la VR et la réalité augmentée » alors qu'il a réalisé une conférence entière sur ce sujet de 1h30 lors de la conférence Connect 2021 ? Cette annonce, c'est la douche froide pour tous ceux qui souhaitaient un jour vivre une expérience à la Ready Player One munis de leurs casques VR. Pouvoir s'évader facilement, ressentir les choses, avoir cette sensation de présence, tout ce qui pouvait faire le sel d'une immersion totale est balayé d'un revers de la main. Surtout que cette immersion, Meta en a fait son fonds de commerce depuis plus d'un an, en nous promettant qu'au fil des années, la VR et la réalité augmentée ressembleront au film maintes fois répété dans cet article. Gageons donc à l'avenir que le métavers de Meta ressemble plus à ce long-métrage qu'à celui de Free Guy (qui dépeint un monde dans lequel les joueurs se connectent au métavers uniquement via des écrans 2D, comme Crayta).

Présentation détaillée



Dans Crayta, nous pouvons rejoindre les différents jeux (univers) de deux façons, la première est de se déplacer physiquement vers le portail du titre en question, la deuxième est d'appuyer sur la touche Echap de son clavier et de s'y rendre en cliquant dessus. Les joueurs ont ainsi le choix. Si nous étions en réalité virtuelle, le premier serait bien plus pertinent.

Les jeux proposés sont des redites de ce qu'il se fait ailleurs, que ce soit sur Roblox ou Hatch Kids, avec des graphismes comparables à Core Games (UE4 oblige). Ne vous attendez donc pas à y voir des jeux narratifs à la The Last of Us, mais plus à des jeux copiant l'existant (Battle Royale, parkour, golf...). Sachez qu'il est possible de récupérer des objets in-game ou de remplir des objectifs vous permettant de débloquer des éléments cosmétiques, et c'est bien dommage, car comme chacun sait, le sel d'un métavers est de permettre à quelqu'un d'obtenir un objet qui booste ses capacités, lui permettant de se démarquer en jeu, non pas qu'en apparence.

Comme toujours, ce sont les premiers jeux qui souffrent du syndrome de l'imposteur, les développeurs ou apprentis développeurs aiment d'abord se faire les dents sur ce qu'ils connaissent (en recopiant des concepts éculés), avant de passer à la vitesse supérieure en nous offrant des jeux bien plus originaux. Meta propose, au travers de Crayta, des récompenses (allant jusqu'à 50 000 $) visant à garantir une certaine émulsion entre développeurs. Mark Zuckerberg avait quant à lui annoncé lors de la Connect 2021 vouloir aider ceux qui mettraient la main à la patte afin de bâtir le futur métavers, chose promise, chose due.

À l'instar de Core Games, vous n'allez pas retrouver de façon brute le moteur UE4, vous accéderez à une surcouche de simplification permettant de faciliter vos démarches de création. Ceci dit, il est bien dommage que Crayta n'intègre pas de programmation visuelle, autrement dit des blocs à associer pour interagir avec l'environnement (façon Scratch), soit la manière la plus simple de créer, contrairement aux lignes de codes (langage de programmation comme le Lua) que nous apercevons dans la vidéo. Il est étrange de voir cette possibilité offerte aux utilisateurs d'Horizon World, mais de ne pas la voir chez Crayta, qui souhaite pourtant brasser le plus de monde possible, qui plus est ceux qui ne disposent pas de casques VR ou de lunettes de réalité augmentée.

Heureusement, la documentation est très complète, les formateurs ont réalisé des tutoriels vous permettant de vous familiariser avec les outils mis à votre disposition. Cerise sur le gâteau, il ne s'agit pas de vidéos, mais d'une juxtaposition de textes et d'images, ce qui permettra au développeur de retourner plus rapidement vers un point qu'il n'aura pas compris, et d'éviter les pauses incessantes et inhérentes à la formation vidéo. En revanche, si Crayta change son interface, il faudra refaire toutes les captures d'écran, nous leur souhaitons bien du courage.

Bilan



Que conclure de cet aperçu ? Tout d'abord, ce fut une expérience agréable et fluide, le cloud gaming est totalement transparent (seuls les aficionados pourront apercevoir de temps à autre les artefacts de compressions). Dommage que la VR reste aux abonnés absents, cela faciliterait grandement sa démocratisation et rendrait du sens au principe du métavers (si Crayta fait partie du métavers, alors nous étions dessus depuis l'apparition du premier party game 3D en ligne). Nous n'étions pas forcément clients des expériences à la Rec: Room ou à la VR Chat, mais il est vrai que la montée en gamme d'expériences à la Ready Player One a de quoi nous séduire. Ceci dit, pour percer, le métavers tel que nous le concevons doit apporter quelque chose de Meta (sans mauvais jeux de mots), quelque chose qui implique viscéralement le joueur ou la communauté, comme chercher 3 clés cachées dans les différents jeux pour obtenir un prix ou des privilèges sur le jeu, rechercher quelqu'un qui a hacké tel ou tel jeu ou tel service, etc. Sans quoi il ne sera qu'une copie de Roblox ou Core Games, sans rien ajouter de neuf !

Petite précision tout de même, il existe en fouillant le site de Crayta des comics qui lui sont dédiés, le cross-média a donc l'air d'intéresser Meta. Nous verrons à l'avenir si des séries animées ou des films pointeront le bout de leur nez. Si ce mélange de genres ne se poursuit pas, cela fera irrémédiablement office de pétard mouillé. De ce fait, pour le moment, wait and see...

Et vous ? Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaires. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.