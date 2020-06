CINEMA : Wonder Woman, Mad Max: Fury Road et Ready Player One reviennent en steelbook 4K

Titans of Cult et Warner Bros. viennent d'annoncer la venue cet été de trois films à la qualité très variable en édition steelbook 4K. Il y a de l'excellent avec Mad Max: Fury Road, du très sympathique avec Wonder Woman, et du vraiment moyen avec Ready Player One. Mais, après tout, il en faut pour tout le monde.

Sorti en 2017, Wonder Woman suit pour rappel la célèbre héroïne amazone incarnée par Gal Gadot et revient donc en Blu-ray steelbook 4K dès aujourd'hui, le 3 juin 2020. Cette nouvelle édition inclut le film en 4K UHD (2160p), le film en haute définition sur Blu-ray (1080p), un boîtier steelbook collector ainsi qu'un pin's exclusif et une affiche collector. Le coffret est disponible contre 29,99 €.

Mad Max: Fury Road est quant à lui un peu plus vieux, il date de 2015 et nous emmenait dans le désert aux côtés de Tom Hardy et Charlize Theron. Un film d'action totalement dingue réalité par George Miller qui reviendra en steelbook 4K le 8 juin prochain. Le coffret inclura le film en 4K, le film en Blu-ray, la sublime version Black & Chrome sur Blu-ray, un boîtier steelbook collector, un pin's exclusif et une affiche collector. Le coffret sera disponible contre 29,99 €.

Inutile de tirer sur l'ambulance, Ready Player One n'est pas une catastrophe, mais c'est loin d'être l'excellent film d'aventure geek promis par Steven Spielberg. Sorti en 2018, le film nous emmène dans un monde virtuel à la recherche d'un easter egg qui permettrait d'empocher 500 millions de dollars. Là encore, il sera de retour en steelbook 4K le 29 juillet prochain, avec le film en 4K, le film en Blu-ray, un boîtier steelbook collector, un pin's exclusif et une affiche collector. Il sera lui aussi vendu 29,99 €.