CINEMA : The Legend of Zelda, deux acteurs peu connus incarneront les personnages principaux

De jeunes acteurs pour incarner Link et Zelda





Après le succès de Super Mario Bros. Le Film et ses personnages en animation, Nintendo surprenait son monde en novembre 2023 en annonçant un long-métrage The Legend of Zelda en live-action. Pour clôturer sa précédente année fiscale, la firme de Kyoto avait annoncé une première date de sortie encore lointaine pour le projet, dont le tournage a ensuite été confirmé pour débuter en fin d'année. Toutefois, un report de quelques semaines est survenu en juin, nous laissant avec plusieurs hypothèses quant à la raison. Dans le même temps, les rumeurs de casting fantaisistes ont fleuri sur la Toile, désormais totalement balayées d'un revers de la main par le papa de Mario en personne. Clairement, ce ne sont pas des personnalités encore très connues du grand public qui incarneront le duo de protagonistes que sont Link et la princesse Zelda, ce qui ne sera pas plus mal pour éviter de les voir en autre chose que ces rôles.

Qui sont ces acteurs ?





Ainsi, l'heureuse élue qui incarnera Zelda est l'actrice britannique Bo Bragason, qui du haut de ses 21 ans a notamment tenu un rôle majeur dans Nell Rebelle sur Disney+. De plus, son apparence a été utilisée dans Kingsglaive: Final Fantasy XV pour la version jeune de Lunafreya grâce à la motion capture. Elle sera également à l'affiche de King and Conqueror du côté de la BBC où elle jouera la reine Gunnhildr Sveinsdóttir. Clairement, devenir la princesse d'Hyrule s'inscrira dans cette lignée.

Du côté de Link, c'est le jeune Benjamin Evan Ainsworth qui a donc tiré le gros lot à tout juste 16 ans, de quoi bien chambouler sa carrière en cas de succès du film. Il était la voix anglaise de Pinocchio dans l'adaptation live-action de Disney en 2022, est apparu rapidement dans un épisode de The Sandman et était récemment à l'affiche dans la comédie dramatique Everything's Going to Be Great aux côtés de Bryan Cranston, qui n'a pour le moment pas été diffusé par chez nous.

La déclaration de Shigeru Miyamoto





Voici ce qui a été dit sur Twitter / X pour annoncer ce choix de casting :

Ici Miyamoto. J'ai le plaisir de vous annoncer que pour le film The Legend of Zelda en prises de vues réelles, Zelda sera interprétée par Bo Bragason, et Link par Benjamin Evan Ainsworth. J'ai très hâte de les voir tous deux sur grand écran. Le film est prévu pour faire sa sortie en salles le 7 mai 2027. Je vous remercie pour votre patience.

Un choix logique





Si jamais vous êtes étonnés par ces décisions, rappelons que Link est selon les jeux décrits comme un enfant ou adolescent, aux alentours de 16-17 ans. De même, celui de Zelda correspond à peu près au sien lorsqu'il est mentionné. Outre ces considérations pour les fans les plus méticuleux, cela permettra d'avoir des rôles principaux restant en apparence suffisamment jeunes pendant un bon moment si jamais le succès est là et que des suites sont envisagées, c'est donc une décision assez judicieuse. Le fait qu'ils n'aient pas encore une carrière très chargée va aussi dans ce sens.

Pour savoir ce que donnera ce projet The Legend of Zelda sur grand écran, nous avons encore le temps. Si vous ne l'avez pas encore, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est actuellement vendu 44,49 € chez Cdiscount et sur Amazon, voire dès 44,16 € chez Leclerc.

Lire aussi : CINEMA : après Super Mario Bros. Le Film 2 et The Legend of Zelda, un troisième projet de film déjà connu ?