The Legend of Zelda : un film en live-action officialisé, premières infos !

Voilà une nouvelle que personne n'attendait, ou du moins que personne ne voulait espérer tant elle semble improbable. Et pourtant, Nintendo vient d'officialiser un film The Legend of Zelda, sans doute pour surfer sur le succès de l'excellent film d'animation Super Mario Bros. Le Film, qui a rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office.

Mais ce The Legend of Zelda sera bien différent de Super Mario Bros. Le Film, car il s'agira d'un long-métrage en live-action ! Le film sera produit par Shigeru Miyamoto, le papa de la franchise sera évidemment de la partie pour surveiller tout cela (comme il l'avait fait avec Super Mario Bros. Le Film), et Avi Arad sera également à la production, avec sa société Arad Productions. Il est surtout connu pour produire des films de super-héros Marvel, ainsi que les adaptations Uncharted et Borderlands. Chose amusante, le film sera donc produit par Sony Pictures Entertainment et Nintendo, mais ce dernier participera quand même à plus de 50 % du budget pour avoir un meilleur contrôle.

Comme si cela ne suffisait pas, nous connaissons déjà le nom du réalisateur du film live-action The Legend of Zelda, et il s'agira de Wes Ball, surtout connu pour la trilogie Le Labyrinthe et le futur Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Concernant le casting, il sera assuré par Sony Pictures Entertainment, et il faudra patienter pour le découvrir. Nintendo rajoute :

En produisant elle-même des contenus visuels ses propres licences, Nintendo crée de nouvelles opportunités permettant à des personnes du monde entier d'accéder au monde du divertissement que Nintendo a construit, par différents moyens autres que ses consoles de jeux dédiées. En s’impliquant profondément dans la production cinématographique dans le but de faire sourire tout le monde grâce au divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire un divertissement unique et le proposer au plus grand nombre.

Le film live The Legend of Zelda n'est donc que la prochaine étape dans la longue aventure de Nintendo au cinéma. Reste désormais à découvrir qui va incarner Link, Zelda et Ganon, et si le héros va parler (cela ne pourra pas être pire que dans le dessin animé Princesse Zelda). Vous pouvez retrouver The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom à partir de 51,49 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.