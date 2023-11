CINEMA : La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sur les traces du film de 1968 dans sa première bande-annonce

Le roman La Planète des singes du Français Pierre Boulle est un classique de la littérature moderne et a inspiré dans la foulée de sa sortie tout un univers cinématographique avec une série de cinq longs-métrages s'étalant de 1968 à 1973, mais aussi une série TV et une autre d'animation. Hollywood a en 2001 voulu relancer la licence avec un remake réalisé par Tim Burton, qui n'a malheureusement pas connu de suite alors qu'il se terminait sur un sacré bon cliffhanger. Une décennie plus tard, le film La Planète des singes : Les Origines de 2011 (Rise of the Planet of the Apes) est enfin parvenu à faire redémarrer la machine et a connu deux suites : La Planète des singes : L'Affrontement (Dawn of the Planet of the Apes) et La Planète des singes : Suprématie (War for the Planet of the Apes) signées Matt Reeves, qui ont conclu l'arc du personnage de César (Andy Serkis). Mais 20th Century Studios n'allait évidemment pas s'en contenter et a donc commandé une suite que nous avons découverte en octobre 2022, alors seulement intitulée Kingdom of the Planet of the Apes en anglais. Sa première bande-annonce est enfin tombée ce jeudi et sonne clairement comme un retour aux sources.

Bande-annonce VOSTFR

Ce quatrième volet baptisé tout simplement La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume en français prendra place plusieurs générations après les évènements de la trilogie, alors que différents clans de primates ont émergé. La nature a repris ses droits et les singes ont évolué au point de tous parler, alors que les humains ont régressé à l'âge de pierre et se font désormais chasser. L'histoire de ce film nous fera suivre le chimpanzé Noa (Owen Teague), qui va faire la rencontre d'une jeune femme nommée Mae (Freya Allan) et s'embarquer dans un voyage pour la liberté avec elle. Sauf qu'ils vont se retrouver confrontés au leader d'un clan côtier se faisant appeler Proximus César (Kevin Durand), qui n'hésite pas à réduire en esclavage tous ceux s'opposant à lui, en plus de rechercher les traces restantes d'une technologie humaine.

Le contexte rappellera donc en partie celui du long-métrage de 1968, ou tout du moins ce qui va conduire à une telle situation. Nos protagonistes pourront également compter sur l'aide de l'orang-outan Raka (Peter Macon), qui porte un pendentif reprenant le logo de César inspiré par la fenêtre de sa chambre chez les Rodman. Nous le retrouvons également sur l'affiche qui a été partagée et dont l'ambiance a de quoi faire penser à The Last of Us.

Bande-annonce VF

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sortira en salles le 24 mai 2024 aux États-Unis et donc potentiellement dès le 22 mai en France, même s'il faut se contenter d'un « prochainement » pour le moment. Vous pouvez retrouver les précédents films en Blu-ray sur Amazon ou à la Fnac.