CINEMA : The Exorcist: Believer, première bande-annonce glaçante pour le nouveau film de la saga

L’Exorciste de William Friedkin est encore aujourd'hui l'un des films d'horreur les plus terrifiants jamais réalisés et il a évidemment fait des émules avec des suites directes, des spin-offs ou des films sur le même thème. Et prochainement, David Gordon Green, réalisateur de la dernière trilogie Halloween, va apporter sa pierre à l'édifice.

Blumhouse vient de dévoiler la première bande-annonce de The Exorcist: Believer, qui promet déjà des sensations fortes. L'histoire suivra un père de famille dont la fille est habitée par un démon et qui décide de faire appel à une femme ayant déjà vécu cette situation par le passé afin de l'aider. Oui, Ellen Burstyn reprendra son rôle de Chris MacNeil dans The Exorcist: Believer, elle qui jouait déjà la mère de Regan il y a 50 ans. Et Linda Blair sera également au casting, même si elle n'apparaît pas encore dans la bande-annonce, contrairement au thème musical du premier film (qui n'est autre que Tubular Bells de Mike Oldfield).

Blumhouse a trouvé une date parfaite pour la sortie de The Exorcist: Believer au cinéma, ce sera le vendredi 13 octobre 2023 aux États-Unis, et deux petits jours avant en France. Vous pouvez également retrouver L'Exorciste en version longue à 9,50 € sur Amazon.