CINEMA : Mission : Impossible - The Final Reckoning, une bande-annonce pleine d'action et de nostalgie pour le huitième film

Dans quelques jours, les fans de films d'action ont rendez-vous au cinéma pour découvrir Mission : Impossible - The Final Reckoning, suite directe de Dead Reckoning et qui devrait conclure un grand arc de la saga, même si Tom Cruise ne ferme aucune porte pour d'autres volets. Qu'importe si les aventures d'Ethan Hunt se terminent ici, les spectateurs n'ont qu'une hâte, découvrir ce huitième film Mission: Impossible en salles de cinéma.

En attendant la sortie du long-métrage, le producteur et distributeur Paramount Pictures dévoile une nouvelle bande-annonce de Mission : Impossible - The Final Reckoning, à découvrir en VF ci-dessus ou en VOSTFR plus bas. Ethan Hunt et son équipe vont encore une fois devoir sauver le monde, menacé ici par l'Entité, une intelligence artificielle. Un film qui promet évidemment des sensations fortes, nous avons déjà vu Tom Cruise voltiger entre deux falaises, accroché à un biplan, le spectacle devrait être au rendez-vous !

Mission : Impossible - The Final Reckoning sera une nouvelle fois réalisé par Christopher McQuarrie, déjà derrière la caméra pour Rogue Nation, Fallout et Dead Reckoning et mettra en scène Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff ou encore Nick Offerman. Le film sera projeté au Festival de Cannes 2025 la semaine prochaine, hors compétition, les spectateurs devront attendre le 21 mai prochain pour découvrir Mission : Impossible - The Final Reckoning au cinéma. Pour vous remettre dans le bain, Mission : Impossible - Dead Reckoning est disponible en Blu-ray 4K UHD à partir de 14,24 € sur Amazon et Fnac.