CINEMA : Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, et de 2 millions d'entrées en France

Sorti il y a moins d'un mois dans les salles obscures, Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 continue son petit bonhomme de chemin et attire toujours des spectateurs, malgré la concurrence, avec notamment Barbie et Oppenheimer. En une semaine, le film de Christopher McQuarrie avait enregistré plus d'un million d'entrées dans l'Hexagone.

Aujourd'hui, la Paramount Pictures, qui distribue le long-métrage, annonce que Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 vient de dépasser les deux millions d'entrées en France, faisant de lui l'un des blockbusters les plus populaires de l'été 2023. Les retours sont toujours enthousiastes, que ce soit du côté de la presse ou des spectateurs, mais nous sommes encore loin des 6,6 millions d'entrées de Top Gun: Maverick.

Les fans ne se lassent pas des aventures d'Ethan Hunt et de son équipe, mais il faudra patienter jusqu'au 26 juin 2024 pour découvrir la Partie 2 au cinéma. En attendant, vous pouvez précommander Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 en édition limitée steelbook Blu-ray 4K Ultra HD à 34,99 € sur Amazon.

