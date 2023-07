CINEMA : Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 inspiré d'Uncharted 2 ? Le réalisateur dément

La semaine dernière est sorti au cinéma Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, le nouveau film d'action de la saga avec Tom Cruise, qui campe encore un Ethan Hunt chargé de sauver le monde. Un blockbuster hollywoodien qui en met plein la vue, et une séquence a interpelé les joueurs.

…the sincerest form of flattery! ???? pic.twitter.com/qwVrLWqj2A — Bruce Straley (@bruce_straley) July 15, 2023

Dans cette séquence, Ethan Hunt se retrouve dans un train, mais le voyage ne se passe pas comme prévu (rien à voir avec les retards) et le héros doit se raccrocher à ce qui lui passe sous la main pour ne pas tomber dans le vie. De quoi donner des sueurs froides à ceux qui ont le vertige et qui rappelle la fameuse séquence d'Uncharted 2: Among Thieves de Naughty Dog. Bruce Straley, coréalisateur du jeu vidéo, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la ressemblance dans un tweet, évoquant « la forme la plus sincère de flatterie ». Il faut dire que l'hommage est appréciable... mais il n'en est pas un.

Christopher McQuarrie, le réalisateur de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, a en effet discuté de ce sujet sur Threads, le nouveau réseau social de Meta, et a expliqué qu'il n'y connaissait pas grand-chose au monde du jeu vidéo, le seul titre qu'il a vraiment fait étant Unreal Tournament, où il s'est bien amusé avant de tomber sur de jeunes joueurs bien plus forts que lui. Gary Whitta lui a d'ailleurs expliqué que Le Livre d'Eli, qu'il a scénarisé, était souvent comparé à la franchise Fallout, mais même si lui connaît bien le monde du jeu vidéo, jamais le RPG post-apocalyptique ne l'a réellement inspiré pour écrire ce film.

Concernant la ressemblance entre Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 et Uncharted 2: Among Thieves, il s'agit donc d'un heureux hasard, même s'il est aussi possible qu'un créatif ayant travaillé sur le film connaisse le jeu de Naughty Dog, contrairement à Christopher McQuarrie. D'autres internautes comparent ces scènes vertigineuses à celle du Monde perdu : Jurassic Park, où le T-Rex attaque une caravane. Tout le monde s'inspire de tout le monde, c'est le milieu de l'art.

