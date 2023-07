CINEMA : Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, déjà 1 million d'entrées pour le film avec Tom Cruise

Certes, Barbie et Oppenheimer sont sortis en salles ce mercredi, mais la semaine dernière, c'était Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 qui faisait parler de lui. Le septième film de la saga, réalisé par Christopher McQuarrie et mettant toujours en scène Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt, a évidemment attiré les nombreux fans dans les salles de cinéma françaises.

La Paramount Pictures annonce que Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 vient de dépasser le million d'entrées en France pour sa première semaine d'exploitation. Le long-métrage d'action a reçu des critiques très positives, que ce soit de la presse spécialisée (96 % sur Rotten Tomatoes et 4/5 sur Allociné) ou des spectateurs (94 % et 4,2/5), le succès est déjà au rendez-vous et devrait se poursuivre dans les prochaines semaines.

Quoi qu'il en soit, Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 a déjà récolté plus de 256 millions de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie, même s'il est encore loin des chiffres hallucinants de Top Gun: Maverick, le précédent blockbuster avec Tom Cruise. Vous pouvez déjà précommander le Blu-ray 4K Ultra HD avec steelbook de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 à 35,04 € sur Amazon.

