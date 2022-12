CINEMA : Top Gun: Maverick revient encore en salles, un point sur les chiffres et records

Top Gun: Maverick aura été le phénomène de l'année 2022 au cinéma, même si tous les yeux sont rivés vers Avatar : La voie de l'eau. Mais Paramount Pictures ne compte pas se laisser impressionner par le prochain film de James Cameron et la 20th Century Fox, et il espère même lui faire un peu d'ombre.

Eh oui, Top Gun: Maverick sera de retour en salles à partir du 7 décembre 2022. Plus de 500 séances sont prévues dans les cinémas Pathé et CGR, avec notamment du format PLF (Premium Large Format : 4DX, IMAX, ScreenX et ICE). Après ces ultimes projections, le film de Joseph Kosinski aura ainsi passé 29 semaines au cinéma en France, la Paramount en profite pour faire le point sur quelques gros chiffres, certains évolueront à la suite de ces séances :

Meilleur film de 2022 en France (6,6 millions de spectateurs), aux États-Unis et dans le monde ;

5e film de tous les temps aux États-Unis ;

11e meilleur film de tous les temps dans le monde ;

Meilleur film pour Tom Cruise en France ;

Plus grand succès de Paramount en France ;

5e film d'action de tous les temps ;

1,5 milliard de dollars de chiffres d'affaires au box-office mondial ;

Meilleure vente numérique de tous les temps sur le marché français (400 000 transactions) ;

Bande originale déjà disque d'or en France, deux nominations aux Grammy Awards.

Top Gun: Maverick est évidemment un carton, et si vous préférez le confort de votre canapé, le film est disponible en Blu-ray contre 24,98 € sur Amazon. Tom Cruise sera quant à lui de retour au cinéma le 12 juillet 2023 dans Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1.