CINEMA : Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, premier trailer sensationnel pour le 7e film de la saga

Alors que Top Gun: Maverick arrive enfin dans les salles de cinéma cette semaine, une autre grosse production menée par Tom Cruise et Paramount Pictures commence à faire parler d'elle. Il s'agit de Mission Impossible 7, qui ira de pair avec Mission Impossible 8, et qui avait été repoussé maintes fois en raison de la crise sanitaire.



Sa promotion débute enfin officiellement, avec une première bande-annonce teaser. Déjà, le film s'appellera Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, ce qui indique que son scénario sera bien très étroitement lié à celui du huitième volet, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two. La tension est palpable, alors qu'un narrateur demande à Ethan Hunt de choisir son camp dans une guerre pour un idéal qui n'aurait jamais existé. Entre courses-poursuites urbaines en Italie, balades dans le désert à cheval et combat dans un train en marche, tout semble déjà là pour un blockbuster sensationnel.

Devant la caméra de Christopher McQuarrie, nous retrouvons pour le moment dans le trailer les acteurs Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Ving Rhames, rejoints par Shea Whigham, Hayley Atwell et Pom Klementieff. La date de sortie de Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One est maintenant prévue pour le 14 juillet 2023 aux États-Unis, et probablement dès le 12 en France. D'ici là, l'intégrale de la saga est disponible en Blu-ray à partir de 37,30 € sur Amazon.fr.