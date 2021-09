CINEMA : Top Gun: Maverick et Mission Impossible 7 encore reportés, le retour de Tom Cruise attendra

Paramount Pictures fait partie des rares sociétés de production qui n'ont pas cédé aux sirènes des services de vidéo à la demande pendant la pandémie, et a décidé de repousser ses plus grosses productions jusqu'à il y a peu de temps. Sans un Bruit 2, Snake Eyes ou La Pat' Patrouille : Le Film ont finalement été projetés au cinéma cet été, mais les chiffres de fréquentation et l'évolution de la crise sanitaire n'ont visiblement pas rassuré le diffuseur.

Il annonce cette semaine de nouveaux reports pour ses futures grosses productions, et pas des moindres. Ainsi, Top Gun: Maverick, dernièrement annoncé pour le 19 novembre 2021, verra le jour le 27 mai 2022 outre-Atlantique, tandis que Mission Impossible 7 est retardé du 27 mai 2022 justement au 30 septembre de cette même année. Dans un autre registre, Jackass Forever est également repoussé du 22 octobre 2021 au 4 février 2022. Les dates de sortie en France seront communiquées plus tard, mais devraient être assez proches.



Ce n'est donc pas de sitôt que nous retrouverons Tom Cruise dans deux de ses licences les plus connues. Espérons juste que Paramount n'inspire pas d'autres entreprises et que nous ayons tout de même de quoi nous rendre au cinéma ces prochains mois... L'histoire ne dit pas encore si l'extension Top Gun: Maverick prévue pour la fin d'année dans Microsoft Flight Simulator sera elle aussi retardée : vous pouvez d'ailleurs toujours commander un exemplaire pour 69,99 € sur Amazon.fr.