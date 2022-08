CINEMA : Top Gun: Maverick dépasse Titanic au box-office américain et atteint les 6 millions d'entrées en France

Si Top Gun: Maverick était très attendu par tous les fans nostalgiques du film de Tony Scott, pas grand monde n'imaginait que le long-métrage réalisé par Joseph Kosinski cartonnerait autant au box-office, des deux côtés de l'Atlantique. Paramount Pictures annonce que le film a atteint les six millions d'entrées en France.

C'est un million de plus que le mois dernier, le soleil de plomb a sans doute incité les spectateurs à venir se rafraîchir dans les salles climatisées et à en prendre plein la vue, le distributeur a de quoi se frotter les mains. Un succès qui se ressent également au pays de l'Oncle Sam, Top Gun: Maverick a engendré plus de 673 millions de dollars de recette aux États-Unis, le plaçant à la septième place du box-office américain, devant Titanic de James Cameron ! Et il n'est qu'à cinq millions de dollars d'Avengers: Infinity War, qu'il pourrait dépasser dans les prochains jours. Le film cumule au passage 1,37 milliard de dollars de recettes dans le monde entier (hors Chine et Russie).

Top Gun: Maverick est toujours à découvrir au cinéma, vous pouvez sinon précommander le film en Blu-ray 4K à 29,98 € sur Amazon.