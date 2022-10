CINEMA : Top Gun: Maverick bat encore un record en France, en VoD cette fois

Top Gun: Maverick est incontestablement le film phénomène de l'année, battant tous les records depuis la pandémie de COVID-19 qui a grandement affecté les salles de cinéma. Le film de Joseph Kosinski est le long-métrage avec Tom Cruise qui a enregistré le plus d'entrées en salles en France, mais même en numérique, c'est un carton.

Aujourd'hui, Paramount Pictures annonce en effet que Top Gun: Maverick est « la meilleure vente en achat digital (sic) de tous les temps pour un film sorti en salles ». Le distributeur ne dévoile aucun chiffre précis, mais explique que le film a réalisé ce record en trois semaines seulement, et est toujours numéro 1 des ventes en vidéo à la demande.

En salles de cinéma, le succès se poursuit également, avec 1,5 milliard de dollars au box-office international et 6,6 millions d'entrées en France, le meilleur score pour cette année 2022 et pour la carrière de Tom Cruise. Pour les fans préférant les versions physiques, la date de sortie de Top Gun: Maverick est fixée au 2 novembre prochain en Blu-ray et DVD, vous pouvez précommander l'édition steelbook 4K UHD à 34,98 € sur Amazon.