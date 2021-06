E3 2021 : Microsoft Flight Simulator daté sur Xbox Series X et S, des avions de chasse arrivent avec une mise à jour spéciale Top Gun

Salué par la critique l'année dernière et encore régulièrement mis à jour, Microsoft Flight Simulator ne pouvait pas se priver d'un passage au Xbox & Bethesda Games Showcase. Surtout qu'une version Xbox Series X|S est toujours attendue, et que le portage était récemment apparu dans l'application Xbox Game Pass.

Cette version pour console a pris rendez-vous avec les joueurs avec une bande-annonce de gameplay : il faudra être encore un peu patient, ce sera pour le 27 juillet 2021 sur next-gen. La plus grosse surprise, ce fut l'annonce d'une mise à jour gratuite pour cet automne, non pas basée sur une région, mais sur une licence. Un partenariat a été signé avec Top Gun: Maverick pour proposer des avions de chasse à piloter dans MSF ! La date de sortie du contenu additionnel est dès à présent calée au 19 novembre, et les détails seront communiqués plus tard, mais l'envie est déjà à son paroxysme.

Microsoft Flight Simulator est la plus ancienne des franchises de Microsoft, et celle-ci partage une riche histoire avec le PC, longue de presque quatre décennies. Nous sommes heureux d’aller au-delà du PC pour donner à plus d’aspirants pilotes la possibilité de s’envoler sur consoles grâce à cette simulation. Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que Microsoft Flight Simulator atterrira sur Xbox Series X|S le 27 juillet et sera inclus dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez précommander et pré-installer le jeu dès maintenant et vous attendre à retrouver le même niveau de profondeur que sur la version PC dans le plus authentique et le plus réaliste des simulateurs de vol que nous n’ayons jamais créé.

Aux commandes d’avions légers comme de gros-porteurs, vous pourrez tester vos capacités de pilote face aux défis de la météo en temps réel, de la reproduction précise des nuages et de leurs différentes couches, de la vitesse et direction précises du vent, de la température, de l’humidité, de la pluie et des éclairs, le tout, dans un monde dynamique et vivant. Grâce aux données satellite et à l’intelligence artificielle dans le cloud, vous explorerez le monde et profiterez de détails incroyables, avec plus de 37 000 aéroports, 2 millions de villes, 1,5 milliards d’immeubles, des chaînes de montagnes reproduites à l’identique, des routes, arbres, rivières, animaux, du trafic routier et plus encore.

Le lancement de Microsoft Flight Simulator sur PC l’an dernier ne marquait que le début de notre voyage pour créer la meilleure simulation possible. Nous continuons de faire évoluer l’expérience grâce à nos Mises à jour du Monde gratuites (le Japon, les États-Unis, la France, le Bénélux, le Royaume-Uni et l’Irlande jusqu’ici, et bien d’autres sont à venir), à des contenus téléchargeables à thème et des appareils fidèles à la réalité, et celles et ceux qui découvriront l’expérience sur Xbox Series X|S pourront également profiter de ces évolutions. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour que plus de périphériques soient compatibles avec les Xbox Series X|S, ces derniers amélioreront encore l’immersion.

Les cieux de Microsoft Flight Simulator s’ouvriront à des millions de nouveaux pilotes sur Xbox Series X|S dès le 27 juillet et le titre sera disponible dans le Xbox Game Pass à sa sortie. Les membres du Xbox Game Pass peuvent déjà pré-installer le jeu ! Rendez-vous sur le Xbox Store pour le précommander dès maintenant. Les cieux vous appellent !

Microsoft Flight Simulator est disponible dans le Xbox Game Pass pour PC, sur PC Windows 10, Steam et il peut être précommandé sur Xbox Series X|S.

