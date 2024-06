Microsoft Flight Simulator 2024 : la date de sortie dévoilée, les joueurs auront un tas d'avions à disposition

Asobo Studio aura impressionné tout le monde avec Microsoft Flight Simulator en 2020, le studio français a montré qu'il était aussi à l'aise pour développer des jeux d'aventure avec des rats que des simulateurs de vol photoréalistes. La franchise sera de retour dans quelques mois avec une nouvelle version, Microsoft Flight Simulator 2024.

Le jeu d'aviation s'est offert une nouvelle bande-annonce lors du Xbox Games Showcase. Microsoft et Asobo Studio ont profité de l'occasion pour annoncer que la date de sortie de Microsoft Flight Simulator 2024 est fixée au 19 novembre prochain sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. La vidéo promet des vols commerciaux, des vols médicalisés, de la publicité aérienne, des jets privés pour VIP, de l'aviation agricole, du sauvetage ou encore du transport de fret aérien.

Ce nouvel opus sera encore plus réalise et ambitieux, avec toujours plus d'engins volants et des aéroports recréés le plus fidèlement possible. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate pour trois mois contre 44,99 € sur Amazon.