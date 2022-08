Microsoft Flight Simulator : la première Mise à jour des Villes disponible, nouveaux appareils et date de sortie pour l'édition 40e Anniversaire

Après 10 Mises à jour des Mondes, Microsoft Flight Simulator a décidé de proposer quelque chose de différent la semaine passée à l'occasion de la gamescom 2022. Il a en effet déployé une Mise à jour des Villes #1, se concentrant davantage sur des zones urbaines que des pays entiers. Ce sont logiquement des cités allemandes qui ont été améliorées, avec une nouvelle photogrammétrie et davantage de points d'intérêt (dont le Koelnmesse qui accueillait le salon) pour Hanovre, Dortmund, Düsseldorf, Bonn et Cologne.

Dans le même temps, Asobo Studio a aussi détaillé davantage le contenu de l'édition 40e Anniversaire, la nouvelle version de référence qui sera offerte via une mise à jour à tous le 11 novembre 2022, comme vient d'être annoncé. Elle apportera 12 nouveaux appareils, dont l'Airbus A310, l'hydravion Hughes H-4 Hercules, des hélicoptères, et des planeurs, des héliports, 20 missions classiques issues du passé de la série et plus encore.

Nous célébrons également l’histoire de l’aviation avec sept appareils historiques, inclus dans l’Édition 40ème anniversaire de Microsoft Flight Simulator. Vous retrouverez le Wright Flyer de 1903, le Curtiss JN-4 Jenny de 1915, le Ryan NYP Spirit of St. Louis de 1927, le Douglas DC-3 de 1935, le magnifique Grumman G-21 Goose de 1937, le Havilland DHC-2 Beaver de 1947 et le célèbre Hughes H-4 Hercules de 1947, l’hydravion le plus grand et le plus grand avion en bois jamais construit, connu aussi sous le nom de Spruce Goose.

Nous allons également ajouter quatre aéroports incontournables, dont le Meigs Field de Chicago, un aéroport où l’on a souvent débuté dans la série Microsoft Flight Simulator. Cette mise à jour fascinante est remplie d’Histoire, et célébrera à la fois notre communauté et la splendeur de l’aviation !

Pour résumer, dans l’édition 40ème anniversaire, vous retrouverez :

4 aéroports commerciaux classiques ;

10 aéroports dédiés aux planeurs ;

12 nouveaux appareils ;

14 héliports ;

20 missions classiques, issues du passé de la série.

