Microsoft Flight Simulator : les États-Unis sublimés par l'arrivée de la Mise à jour du Monde 10

Le Xbox & Bethesda Games Showcase nous a offert un bel aperçu de ce qui nous attend dans Microsoft Flight Simulator en fin d'année. Asobo Studio prévoit en effet une édition 40e Anniversaire comprenant un Airbus A310, le Spirit of St. Louis et bien d'autres appareils volants gratuits.

Les développeurs bordelais ne vont en revanche pas freiner l'arrivée de contenu supplémentaire d'ici là. Après Malte et l'Italie, ils viennent d'ailleurs de déployer une Mise à jour du Monde 10 dédiée aux États-Unis. 4 aéroports ont été ajoutés, tout comme plusieurs défis et 87 points d'intérêts modélisés avec davantage de soin.

Explorez les célèbres canyons et la beauté brute du sud-ouest des États-Unis, admirez l’architecture chargée d’Histoire des plus grandes villes d’Amérique et survolez les pics majestueux surplombant leurs environs dans la dixième Mise à jour du Monde de Microsoft Flight Simulator. Elle a été conçue avec l’imagerie aérienne et satellite en haute-résolution la plus récente et propose de nouvelles villes en 3D, comme San Diego, Albany, Key Largo, Seattle, Olympia et d’autres encore.

Sont inclus dans la Dixième Mise à jour du Monde :

Quatre aéroports modélisés à la main :

Catalina (KAVX) sur Catalina Island, en Californie ;



Valdez (PAVD), dans les magnifiques paysages de l’Alaska ;



Lake Tahoe (KTVL) dans les immenses Sierra Nevadas de Californie ;



Block Island (KBID), sur la côte est de Rhode Island.

87 nouveaux points d’intérêt ;

Trois défis d’atterrissage inédits ;

Trois vols de découverte ;

Trois voyages de brousse.

La dixième Mise à jour du Monde : États-Unis et Territoires américains, est disponible gratuitement dès maintenant pour les pilotes de Microsoft Flight Simulator. Lorsque vous aurez téléchargé la dernière mise à jour, rendez-vous dans le magasin du titre pour obtenir cette Mise à jour du Monde et admirer les panoramas sublimes s’étendant d’océan en océan ! Les cieux vous appellent !