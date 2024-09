Microsoft Flight Simulator 2024 : sans surprise, il y aura une grosse concession à faire sur Xbox Series X et S

Ms FS 2024 semble vraiment incroyable, les présentations publiées montrent en effet d’énormes progrès réalisés, les nombreuses activités motivantes (pour tous niveaux de joueurs/simeurs), les carrières, etc.



Et les 64 Go de RAM de la config idéale (pc) sont en fait (expliqués) et plutôt ramenés à 32 Go dans le dev update.

La plus petite taille initiale du jeu, mais maintenant la plupart des données se faisant en streaming et donc la nécessité d’avoir une (très) bonne connexion…