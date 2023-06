Microsoft Flight Simulator 2024 : un nouvel opus riche en contenu dévoilé en vidéo

Lors du Xbox Games Showcase 2023, nous avons découvert Microsoft Flight Simulator 2024, le nouveau jeu de simulation avec des avions (mais pas seulement), toujours développé par Asobo Studio et édité par Microsoft. La bande-annonce résume toutes les nouveautés qui seront disponibles dans cet opus :

Microsoft Flight Simulator 2024 utilisera une version améliorée du moteur de jeu de l'opus de 2020, mais aussi de nouvelles technologies pour les nuages, le machine learning, les graphismes et les commandes. Du côté du contenu, il sera riche et varié, avec la possibilité de piloter des avions bombardier d'eau, des hélicoptères de sauvetage, de transport de marchandises ou de construction aérienne, des avions sanitaires, des aéronefs agricoles, des avions-cargos de transport industriel, des jets privés, des avions pour emmener des sauteurs en parachute, des planeurs, des avions de recherche ou expérimentaux ou encore des bolides pour la course et la voltige aériennes. Il y aura même des montgolfières !

Microsoft Flight Simulator 2024 attendu en 2024, évidemment, sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass.