Microsoft Flight Simulator : le Pélican de Halo, le Spirit of St. Louis, l'A310 et une édition 40e Anniversaire arrivent en DLC gratuit

Entre ses Mises à jour du Monde, ses Légendes Locales et autres joyeusetés, Microsoft Flight Simulator ne manque déjà pas de contenu supplémentaire gratuit et payant. Asobo Studio prévoit cependant d'autres belles surprises pour les mois à venir, notamment pour les 40 ans de la franchise.

Il a été annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase que, comme pour la Game of the Year Edition, il prévoyait maintenant une édition 40e Anniversaire pour la fin d'année. Son contenu sera gratuit pour les possesseurs du jeu, avec entre autres un Airbus A310, le Spirit of St. Louis et des avions historiques. Sinon, les développeurs bordelais prévoient d'ajouter un Pelican de Halo Infinite en tant que vaisseau pilotable : il est aussi gratuit, et est disponible dans la boutique dès aujourd'hui.

La plus ancienne franchise de jeux de Microsoft, Microsoft Flight Simulator, fêtera son 40ème anniversaire avec la communauté en novembre 2022.

Plus de joueuses et de joueurs que jamais profitent des appareils incroyablement réalistes du jeu et de sa représentation authentique de notre planète, car il est jouable sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One et sur les appareils mobiles via le Xbox Cloud Gaming.

L’Édition 40ème anniversaire sera complètement gratuite pour celles et ceux possédant le jeu ou y jouant via le Xbox Game Pass. Il s’agira à la fois d’un hommage au passé de la série, mais aussi d’une manière de vous présenter des types d’appareils inédits et très attendus.

Pour ce qui est du passé, vous pourrez redécouvrir des aéroports classiques ainsi que de nombreux avions inclus dans les versions précédentes du jeu, comme Microsoft Flight Simulator X et Microsoft Flight Simulator 2004 : Un siècle d’aviation !

Nous avons également entendu les retours de la communauté et nous ajouterons les types d’appareils les plus demandés : les hélicoptères, qui prendront vie grâce à une toute nouvelle simulation de la dynamique des fluides, mais aussi les planeurs, qui vous permettront de découvrir la planète d’une toute nouvelle manière, et un avion de ligne reproduit avec soin !

Voici un petit aperçu de ce que vous pourrez retrouver dans l’Édition 40ème anniversaire de Microsoft Flight Simulator :

Appareils historiques :

Le Wright Flyer ;



Le Ryan NYP (Spirit of St. Louis) ;



Le Douglas DC-3 ;



Le De Havilland Canada DHC-2-Beaver.

Hélicoptères :

Le Bell-407 ;



Le Guimbal Cabri G2.

Planeurs :

Le DG Flugzeugbau LG8-18 ;



Le DG Flugzeugbau DG1001E neo.

Avion de ligne fidèle à la réalité :

L’Airbus A310.

Plusieurs de ces appareils ont été conçus en collaboration avec les meilleurs développeurs tiers, dont iniSimulations, MilViz, Bluemesh, Aeroplane Heaven et d’autres encore.

Microsoft Flight Simulator a également annoncé aujourd’hui une collaboration unique avec le Smithsonian National Air & Space Museum pour donner vie à l’un des avions les plus célèbres du monde, le Spirit of St. Louis, dans notre simulation, pour l’Édition 40ème anniversaire.

Enfin, en partenariat exclusif avec la franchise Halo et 343 Industries, nous vous présentons le Pélican d’Halo Infinite, dans une version extrêmement détaillée. Vous pouvez le retrouver gratuitement dès aujourd’hui dans le magasin en ligne du jeu, que vous le possédiez ou que vous y jouiez via le Xbox Game Pass.

Nous avons hâte que vous puissiez essayer toutes les nouveautés qui arrivent dans Microsoft Flight Simulator. Invitez vos amis à découvrir les joies de l’aviation. Les cieux vous appellent !

Microsoft Flight Simulator est disponible sur Xbox Series X|S, Windows 10 / 11, Steam, dans le Xbox Game Pass, le PC Game Pass ainsi que sur Xbox One, sur les appareils mobiles compatibles et sur les PCs via le Xbox Cloud Gaming quand la configuration minimale requise n’est pas atteinte.