Project Motor Racing : deux constructeurs et des circuits cultes confirmés pour le successeur de Project CARS

Adieu Project CARS, bonjour Straight4 Studios





Project CARS n'existe plus. Le troisième et dernier opus va être retiré des boutiques en ligne, Slightly Mad Studios appartient désormais à EA Games (via Codemasters), mais les fans sont de toute façon passés à autre chose. Ian Bell, concepteur des Project CARS, a fondé Straight4 Studios et développe actuellement Project Motor Racing, un successeur spirituel qui fera la part belle à la simulation et au réalisme.

2 constructeurs et 3 circuits annoncés





Le jeu est édité par GIANTS Software et refait parler de lui aujourd'hui, à l'occasion de la gamescom 2025. Les studios partagent une nouvelle bande-annonce de Project Motor Racing pour annoncer la présence de trois nouveaux circuits et deux constructeurs historiques dans le jeu. Ford et Porsche seront présents dans le jeu de course, tout comme les circuits de Spa-Francorchamps, du Nürburgring Nordschleife et Mount Panorama, Bathurst. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'annonce du jour :

Porsche et classes historiques



Porsche rejoint officiellement la compétition, avec une gamme puissante qui couvre plusieurs décennies de gloire dans le sport automobile. Les fans pourront prendre le volant de véhicules Porsche iconiques, de la Porsche 963 2023, vainqueur du championnat, à la voiture qui a lancé la dynastie, la 917K 1970, en passant par une multitude de modèles légendaires, notamment la 911 GT3 R (992), la 911 GT1-98 et la 962C. À ces icônes s'ajoutent les nouvelles arrivées d'Aston Martin (l'Aston Martin Valkyrie Hypercar 2025 et l'AMR Vantage GT3) ainsi que la Ford Mustang GT4 2024. Deux des véhicules des époques les plus légendaires de la course automobile, GT1 et Groupe C, sont désormais confirmées pour Project Motor Racing, rejoignant ainsi les classes phares déjà annoncées. Attendez-vous à faire l'expérience brute et intense des voitures exotiques des années 90 en GT1, ainsi que l'âge d'or des courses d'endurance en Groupe C. Au total, 9 catégories de course, couvrant un demi-siècle de sport automobile, ont désormais été dévoilées, et d'autres sont encore à venir ! Plus de circuits et un nouveau trailer explosif



Project Motor Racing élargit également sa liste de circuits avec trois légendes supplémentaires : le Circuit de Spa-Francorchamps, le Nürburgring Nordschleife et Mount Panorama, Bathurst, tout en confirmant que le jeu sera lancé avec 28 tracés répartis sur 18 sites à travers le monde. S'inspirant de toute la passion, la beauté et l'intensité du sport automobile réel, Project Motor Racing introduit également la technologie « True2Track », conçue dès le départ pour offrir un réalisme sans compromis : les systèmes météorologiques dynamiques, trajectoires adaptatives avec un comportement authentique d'assèchement/drainage ou encore un cycle jour/nuit synchronisé de 24 heures qui reflète les conditions réelles.

Quand sortira Projet Motor Racing ?





La date de sortie de Projet Motor Racing est fixée au 25 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En guise de bonus de précommande, les joueurs obtiendront le pack GTE Decade. Le titre est disponible à partir de 50,99 € sur Amazon, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.