Project Motor Racing : le nouveau jeu de course du créateur de Project CARS lancé en vidéo

Project Motor Racing est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S ! Les mods sont dès le lancement complètement pris en charge sur toutes les plateformes et l'engagement du simulateur pour l'authenticité est mise en avant à travers le tout dernier trailer du titre. Propulsé par le moteur GIANTS Engine, Project Motor Racing permet aux joueurs de créer et de partager du contenu Day One, les premiers mods créés par la communauté étant déjà disponibles.

Edité par GIANTS Software et développé par Straight4 Studios, Project Motor Racing offre une expérience de course réaliste, façonnée par de véritables pilotes et inspirée par l'univers impitoyable et intense du sport automobile.

Carrière de haut niveau, compétition en cross-play et gestion des performances





Les pilotes peuvent s'attaquer au monde implacable du sport automobile professionnel dans une carrière solo de type « survie ». Elle reflète la nature impitoyable des courses professionnelles, où les budgets, les factures de réparation et les dépassements ratés peuvent faire dérailler toute une saison.

Les pilotes peuvent également tester leurs limites dans les courses classées en ligne Cross-Play, offrant parité sur toutes les plateformes, des salons personnalisés gratuits et deux différents classements.

Les débutants auront l'opportunité de se familiariser progressivement avec le jeu grâce à une IA ajustable, des options d'assistance et des commandes entièrement optimisées pour manette. De leur côté, les pilotes chevronnés trouveront leur bonheur avec un moteur de simulation à 720 Hz qui offre une maniabilité exceptionnelle et une précision FFB.

Le véritable sport automobile





Des prototypes LMDh aux classiques de GT issues de 50 ans de sport automobile, Project Motor Racing propose un voyage complet à travers l'histoire de la course automobile, avec 70 machines emblématiques de nombreuses marques : Audi, BMW, Lamborghini, Mazda, Mercedes, Nissan, Porsche, Toyota et bien d'autres.

Les joueurs vont pouvoir s'affronter sur 28 circuits authentiques, dont des sites emblématiques tels que Spa-Francorchamps, Daytona, Mount Panorama et le Nürburgring (y compris la Nordschleife), tous dotés du modèle de surface dynamique « True2Track », où l'adhérence évolue virage après virage et tour après tour. Ian Bell, PDG de Straight4 Studios, explique :

Project Motor Racing a été créé par des passionnés de ce sport et façonné par une communauté tout aussi passionnée. Nous espérons qu'il procurera aux joueurs la même connexion et l'enthousiasme qu'il nous a fait ressentir, pour rester fidèle au sport que nous aimons tous.

Toujours plus de contenu : les premiers mods sont déjà disponibles





Dès le lancement, les joueurs vont pouvoir télécharger des carrosseries personnalisées, des configurations optimisées et bien plus encore. Praga sera également présent, en tant que premier constructeur à rejoindre le contenu post-launch, ajoutant l'hypercar Bohema à la liste véhicules téléchargeables pour les pilotes de PMR, à télécharger gratuitement.

Grâce à l'éditeur officiel GIANTS et au portail UGC intégré, les créateurs peuvent soumettre leurs mods directement, faisant de PMR le premier titre de simulation de course à proposer des mods à la fois sur consoles et sur PC. Boris Stefan, CSO et Head of Publishing chez GIANTS Software, déclare :

En combinant l'expertise de Straight4 en matière de course automobile et notre écosystème de modding réputé, nous créons une plateforme capable de se développer, d'évoluer et de rester authentique grâce à sa communauté.

Conçu pour l'avenir





Straight4 Studios et GIANTS Software prévoient de faire évoluer Project Motor Racing avec un flux constant de nouveaux circuits, voitures, marques et bien plus encore. Des mises à jour gratuites, des packs premium et un Season Pass pour la Year 1 continueront à faire évoluer le jeu dans les mois à venir. Boris Stefan ajoute :

Ce lancement n'est que le point de départ de nos ambitions. Nous sommes déterminés à faire de Project Motor Racing une référence dans le genre.

Vous pouvez acheter Project Motor Racing à 47 € chez Leclerc ou 50,99 € sur Gamesplanet.