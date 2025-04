Project Motor Racing : le successeur des Project CARS dévoile ses ambitions et sa période de sortie

Bien connu pour la franchise à succès Farming Simulator, GIANTS Software est également éditeur et il soutient Straight4 Studios dans le développement de Project Motor Racing, un jeu de course et de simulation ambitieux, qui est déjà attendu en fin d'année sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Alors oui, le nom du studio de développement est inconnu, mais il est dirigé par Ian Bell, créateur de Need for Speed: Shift et des Project CARS.

Project Motor Racing permettra de piloter plus de 70 voitures sous licences officielles comme Lamborghini, Aston Martin et Audi, sur 27 circuits. Les véhicules seront variés, allant des hypercars LMDh modernes aux voitures historiques, en passant par les GT. Le titre proposera une carrière en solo, ainsi qu'un mode multijoueur en ligne avec des classements. Les développeurs mettent l'accent sur le réalisme et l'immersion dans le cockpit, avec « des forces G visibles, des mirages chauds, des forces de freinage et de la poussière, ainsi qu'une conception sonore capturant la véritable férocité du sport automobile ». Les développeurs ont utilisé la technologie True2Track pour recréer des conditions météorologiques dynamiques, avec une ligne de course sèche adaptative et un cycle jour/nuit de 24 heures.

Le jeu est basé sur le GIANTS Engine des Farming Simulator, mais retaillé pour la course automobile virtuelle avec « un réalisme de conduite inégalé à 720 Hz, avec un contrôle de l'accélérateur plus naturel et non linéaire, un FFB précis directement issu de la biellette de direction et une optimisation périphérique prête à l'emploi ». Pour finir, les studios évoquent le Factory Driver Program, la maniabilité de charque voiture a en effet été « testée et approuvée par les meilleurs professionnels de la course automobile au monde ».

Particulièrement prometteur pour tous les amateurs de simulation automobile, Project Motor Racing sortira en fin d'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes sont déjà lancées, permettant d'obtenir en bonus le pack GTE Decade avec sept voitures. Vous pouvez précommander Project Motor Racing à partir de 50,99 € sur Amazon et Gamesplanet.