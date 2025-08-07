Little Kitty, Big City dévoile la date de sortie de sa grosse mise à jour gratuite

En mai dernier, Double Dagger Studio sortait la version PlayStation de Little Kitty, Big City, un jeu de plateforme avec un chat déjà disponible sur PC, Xbox et Switch 1. Maintenant que le titre est présent sur toutes les plateformes majeures, le développeur peut se focaliser sur la conception de contenus additionnels.

Que rajoutera la mise à jour gratuite de Little Kitty, Big City ?





En juin dernier, Double Dagger Studio annonçait une grosse mise à jour pour Little Kitty, Big City, qui sera entièrement gratuite. Elle rajoutera notamment la possibilité de personnaliser le chat, de nouveaux lieux du quartier, des personnages non jouables inédits, davantage de chapeaux à collectionner et un tas d'options additionnelles pour le mode Photo. Des nouveautés qui devraient améliorer la durée de vie, sans doute le gros point faible du jeu.

Quand sortira la mise à jour gratuite de Little Kitty, Big City ?





À l'occasion du Nintendo Indie World, Double Dagger Studio a annoncé que la date de sortie de cette mise à jour Picture Purrfect est fixée au 27 août 2025 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch 1. Toutes ces nouveautés seront gratuites, vous pouvez retrouver Little Kitty, Big City à partir de 37,15 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.

Lire aussi : TEST Little Kitty, Big City : un jeu adorable, tout simplement