Little Kitty, Big City : de grosses surprises arrivent et ça sera gratuit !

Sorti l'année dernière sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1, Little Kitty, Big City a eu droit à un portage sur PlayStation 4 et PS5 le mois dernier. Le jeu indépendant de Double Dagger Studio nous emmène pour rappel dans une ville, aux côtés d'un chat tombé de son immeuble et cherchant à rentrer chez lui.

Un titre adorable, mais au contenu assez limité, surtout au vu du prix de vente du jeu. Mais, bonne nouvelle, les développeurs dévoilent cette semaine une première grosse mise à jour gratuite pour Little Kitty, Big City, qui rajoutera pas mal de nouveautés, dont la possibilité de personnaliser le chat, de nouvelles rues à explorer, des personnages inédits, toujours plus de chapeaux à collection ou encore des améliorations pour le mode Photo. Tout cela est rapidement exhibé dans la bande-annonce ci-dessus.

La mise à jour gratuite de Little Kitty, Big City sera disponible dans le courant de l'été 2025 sur toutes les plateformes. Vous pouvez acheter le jeu en édition physique contre 39,98 € sur Amazon et Cdiscount.

Lire aussi : TEST Little Kitty, Big City : un jeu adorable, tout simplement