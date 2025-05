Little Kitty, Big City, le jeu d'aventure avec un adorable chat lancé en vidéo sur PS4 et PS5

Double Dagger Studio sortait son premier jeu il y a un an, jour pour jour. Le studio indépendant lançait Little Kitty, Big City, un petit jeu d'aventure et de plateforme avec un chat explorant pour la première fois la ville. Le titre était alors disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1, ainsi que dans le Game Pass. Oui, il manquait les consoles de Sony à l'appel.

Fort heureusement, de nouveaux joueurs vont pouvoir découvrir cet adorable jeu, Little Kitty, Big City est désormais disponible sur PlayStation 5 et PS5. Pour fêter ça, Double Dagger Studio partage une nouvelle bande-annonce pleine de gameplay et d'animaux mignons, c'est à admirer ci-dessus. Voici les points clés de Little Kitty, Big City :

Explorez la ville à votre propre rythme dans ce terrain de jeu en monde ouvert rempli de surprises !

Faites la connaissance de toute une troupe diverse d'animaux bavards.

Faites des quêtes, aidez vos compagnons à poils et à fourrure, ou... semez une pagaïe monstrueuse. À vous de décider !

Personnalisez votre chaton avec une tonne de couvre-chefs adorables !

Faites une longue sieste au soleil.

Trouvez un moyen de rentrer... ?

Little Kitty, Big City n'a malheureusement pas droit à son édition physique, vous vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

