Little Kitty, Big City : le chat perdu arrive sur PlayStation

L'année dernière, Double Dagger Studio sortait Little Kitty, Big City, un petit jeu d'aventure et de plateforme suivant un chat qui, après être tombé par la fenêtre de son appartement, doit trouver un moyen de rentrer à la maison. Un titre alors lancé sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et dans le Game Pass, les consoles de Sony n'ont pas encore la chance de mettre les mains dessus.

Heureusement, tout vient à point à qui sait attendre. Double Dagger Studio annonce que Little Kitty, Big City sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 9 mai prochain, à l'occasion de son premier anniversaire. Le développeur indépendant rappelle au passage que son jeu a été nommé plusieurs fois dans de prestigieuses cérémonies comme les BAFTA Awards, les DICE Awards et les Golden Joystick Awards, il avait même gagné le prix du Premier jeu vidéo aux Indie Game Awards 2024.

Une sieste paisible laisse place à une aventure merveilleuse ! Allez-vous chercher le chemin du retour ou commencerez-vous par explorer un peu cette grande ville ? Rentrer à la maison, c'est important, non ? C'est forcément la priorité des priorités. Enfin, ça fait partie des priorités. Sans doute... À l'occasion. Mais d'abord ! Place à l'exploration ! Explorez la ville à votre propre rythme dans ce terrain de jeu en monde ouvert rempli de surprises !

Faites la connaissance de toute une troupe diverse d'animaux bavards.

Faites des quêtes, aidez vos compagnons à poils et à fourrure, ou... semez une pagaïe monstrueuse. À vous de décider !

Personnalisez votre chaton avec une tonne de couvre-chefs adorables !

Faites une longue sieste au soleil.

Trouvez un moyen de rentrer... ?

