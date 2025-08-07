Is This Seat Taken? fait comme les grands et sort par surprise

De la réflexion avec un plan de table





En début d'année, nous vous parlions d'Is This Seat Taken?, un jeu de réflexion développé par Poti Poti Studio et qui nous demande de placer des personnes dans un bus ou autour d'une table en respectant leurs envies et celles des autres. Le titre nous avait tapés dans l'œil avec sa démo au Steam Néo Fest, il devait sortir dans le courant du mois d'août.

Is This Seat Taken? crée la surprise au Nintendo Indie World





Poti Poti Studio et Wholesome Games Presents ont profité du Nintendo Indie World pour annoncer la date de sortie du jeu. Trêve de suspense, le titre a eu droit à un shadow drop, Is This Seat Taken? est disponible dès maintenant sur PC (Steam), Nintendo Switch (eShop), iOS (App Store) et Android (Google Play Store). La bande-annonce de lancement est disponible plus bas, mais avant cela, place à une présentation d'Is This Seat Taken? :

À propos d'Is This Seat Taken?



Plutôt fenêtre ou couloir ? Table centrale ou alcôve tranquille ? Loup solitaire ou boute-en-train ? Dans Is This Seat Taken?, vous devez installer tous les membres d'un groupe à leur juste place en respectant leurs préférences individuelles. Prenez votre temps pour relever les défis logiques de ce jeu cosy et sans pression ! Des cinémas aux bus bondés en passant par les banquets de mariage et les taxis, chaque nouvel environnement apporte son lot de personnages pour le moins tatillons. Une convive au nez délicat risque de ne pas se plaire à côté de quelqu'un qui a eu la main lourde sur l'eau de Cologne. De même, si un passager veut profiter de son trajet en bus pour piquer un roupillon, il sera sans doute contrarié de subir la musique tonitruante de sa voisine. Prenez chaque singularité en compte pour mettre tout le monde d'accord ! Nat rêve de faire carrière dans le cinéma malgré sa forme peu commune. Le jour où ce jeune losange aperçoit l'un de ses semblables à l'affiche d'un film, son petit monde explose. Bien vite, il ne lui reste qu'une idée fixe : rencontrer sa nouvelle idole pour apprendre comment se faire une place parmi les stars du 7e art. Mais ce ne sera pas un jeu d'enfant ! Suivez Nat dans cette aventure riche en émotions et explorez plusieurs villes aux décors, populations et charmes uniques. Attribuez des places à des personnages capricieux en tenant compte de leurs exigences.

Découvrez une myriade de traits de caractère uniques, des préférences raisonnables aux lubies farfelues (en passant par toutes les nuances de l'arc-en-ciel !)

Goûtez à la satisfaction de résoudre des casse-têtes à votre rythme, sans chronométrage ni classement.

Déverrouillez une foule de nouveaux scénarios au fil du jeu, des balades en bus ordinaires aux banquets les plus luxueux !

Is This Seat Taken? est disponible uniquement au format numérique, vous pouvez acheter des cartes eShop prépayées sur Amazon, Cdiscount et Fnac.