This is the Zodiac Speaking : la traque du tueur du Zodiaque reprendra cette année sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Punch Punk Games vient d'annoncer la venue dans le courant de l'année de This is the Zodiac Speaking, un jeu d'aventure à la première personne et axé sur la narration, évidemment inspiré du tueur du Zodiaque.

Si jamais vous n'avez jamais entendu parler du Zodiaque, foncez voir le film Zodiac de David Lynch (ne confondez pas avec la série de TF1), mais si vous n'avez pas 3 heures devant vous, il s'agit d'un célèbre tueur en série ayant sévit dans les années 60 et 70 en Californie, auteur de cinq meurtres vérifiés, et sans doute de nombreux autres qui ne lui sont pas officiellement attribués. Si Zodiaque est aussi connu que Jack l'Éventreur, c'est qu'il n'a lui non plus jamais été formellement identifié et arrêté, de quoi nourrir de nombreux fantasmes, et il envoyait régulièrement des lettres aux journalistes, commençant ses messages par « Dear Editor This is the Zodiac speaking ».

Le jeu de Punch Punk Games se déroule donc dans les années 70 et nous fera incarner Robert Hartnell, un journaliste de San Francisco qui reçoit un appel téléphonique du Zodiaque, se présentant de la même manière que par lettre. This is the Zodiac Speaking sera donc évidemment un thriller comportant des éléments d'horreur, d'enquête et d'infiltration avec une atmosphère cinématographique très 70's, le scénario est écrit par Łukasz Orbitowski, connu en Pologne, et proposera plusieurs fins. Le titre est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.