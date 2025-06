Project Motor Racing : la date de sortie et un tas d'infos dévoilées pour le jeu de course

Le successeur spirituel de Project CARS ?





Les amateurs de sim racing ont un nouveau à suivre de près, Project Motor Racing. Édité par GIANTS Software (oui, le créateur des Farming Simulator) et développé par Straight4 Studios, le jeu de course et de simulation est conçu par Ian Bell, bien connu pour les Need for Speed: Shift et des Project CARS, très appréciés des joueurs. Les studios prennent la parole aujourd'hui pour dévoiler un tas d'informations, dont la date de sortie sur ordinateurs et consoles de dernière génération.

Un jeu de course et de simulation réaliste et complet





Project Motor Racing promet « une expérience complète et intense pour satisfaire les amateurs de simulation les plus exigeants », avec un mode Carrière en solo où il faudra « se frayer un chemin dans le monde impitoyable du sport automobile professionnel », mais également des courses multijoueur en ligne. Austin Ogonoski, directeur de la conception du jeu chez Straight4, commente :

La physique de conduite est évidemment essentielle, mais la simulation est entièrement pensée autour de la course. Nous voulions retranscrire la dure réalité du sport automobile professionnel : les budgets, les réparations, les sponsors, les dépassements ratés qui ne détruisent pas seulement votre voiture, mais toute votre saison... Dans Project Motor Racing, la moindre erreur peut faire basculer toute une carrière.

Côté contenu, il y aura de quoi faire dès le lancement, avec plus de 70 voitures « reproduites avec minutie », dix catégories dont les LMDh et les GT3, 27 circuits « retranscrits avec une grande précision » et disposant d'une météo dynamique et d'un cycle jour/nuit, sans oublier « une physique de conduite inégalée propulsée par un moteur de simulation atteignant une fréquence impressionnante de 720 Hz ».

Project Motor Racing sera-t-il compatible avec les mods ?





Mieux encore, Straight4 Studios et GIANTS Software annoncent que Project Motor Racing prendra en charge les mods dès son lancement, que ce soit sur PC, PS5 ou Xbox Series X|S. L'éditeur connaît bien le sujet avec son outil GIANTS Editor, très apprécié des joueurs de Farming Simulator. Les joueurs pourront ainsi soumettre leurs mods sur l'UGC Portal, intégré au jeu, leurs créations seront alors évaluées par les développeurs avant d'être mises à la disposition des autres joueurs. Boris Stefan, directeur commercial et responsable de la publication chez GIANTS Software, commente :

Project Motor Racing s'appuie sur le même écosystème de modding ultra-performant que Farming Simulator. Les moddeurs passionnés de course pourront ajuster, modifier et transformer leur expérience à leur guise.

Quand sort Project Motor Racing ?





Les joueurs vont devoir encore faire preuve d'un peu de patience, la date de sortie de Project Motor Racing est fixée au 25 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs qui précommanderont le jeu de course avant son lancement pourront obtenir le pack GTE Decade, qui rajoute sept véhicules ayant marqué l'histoire des courses GT. Vous pouvez précommander Project Motor Racing à partir de 50,99 € sur Amazon, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.