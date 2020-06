Project CARS 3 : la date de sortie, la jaquette et de nouveaux visuels dévoilés

Cette année, Slightly Mad Studios va revenir en trombe dans nos foyers avec Project CARS 3, un nouvel épisode de sa licence de simulation automobile éditée par Bandai Namco. Dévoilé un peu trop tôt en début de mois en raison de la situation du moment, le jeu est déjà de retour sur le devant de la scène pour une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit de sa date de sortie.

Jusqu'à présent attendu vaguement pour cet été, Project CARS 3 sera sur la ligne de départ dès le 28 août 2020, sur PS4, Xbox One et PC. À cette occasion, de nombreux visuels ont été diffusés, que vous pouvez découvrir en page suivante, dont l'illustration ornant la jaquette qui se trouve être celle ci-dessus. Au programme de ce troisième épisode, plus de 200 bolides que nous pourrons faire rouler sur plus de 140 tracés à travers le monde, dont l'Interlagos et la Toscane, notamment au cours d'un mode Carrière.

Si vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions : PREVIEW de Project CARS 3 : d’alléchantes nouveautés pour un départ en pole position



