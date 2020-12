Project CARS 3 : le Style Pack avec trois voitures et du contenu additionnel se lance en images

Sorti en août dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Project CARS 3 a évidemment droit à du contenu additionnel avec son Season Pass, les joueurs ont déjà pu découvrir le Legends Pack, et Slightly Mad Studios lance cette semaine le Style Pack, second DLC de son jeu de course.

Le Style Pack inclut notamment trois nouvelles voitures, à savoir la Ferrari SF90 Stradale, la Lamborghini Sián FKP 37 et la Hennessey Venom F5, qui fait fort impression avec ses 1 817 chevaux et dont les 24 exemplaires produits ne sont pas même pas encore sortis. Mais les possesseurs du Style Pack peuvent également retrouver d'autres contenus, dont le circuit international de Bahreïn conçu par Hermann Tilke, ainsi que :

16 évènements thématiques ;

Des succès et trophées basés sur les nouvelles légendes ;

12 livrées / 20 décalcomanies / 5 motifs ;

5 jantes / 10 pneus ;

10 plaques d'immatriculation / 5 numéros de course ;

1 nouveau personnage avec 10 tenues et 10 casques.

Le Style Pack est pour rappel inclus dans le Season Pass de Project CARS 3, mais il est également possible de l'acheter séparément. Le jeu de course accueillera deux autres DLC en 2021, Power Pack et Electric Pack, et vous pouvez acheter le titre à 28,99 € sur Amazon.fr.

