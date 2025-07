Project CARS 3 : c'est bientôt la fin pour le jeu de course

La franchise Project CARS abandonnée par EA





L'histoire de Project CARS avait bien commencé. Slightly Mad Studios avait réussi à proposer deux très bons jeux de course axés sur la simulation, avant d'être racheté par Codemasters et d'accoucher d'un Project CARS 3 assez moyen. Codemasters s'est fait racheter par EA Games, qui a annulé le développement de Project CARS 4 et arrêté la franchise. Il ne reste donc que les trois anciens jeux pour s'amuser.

Project CARS 3 va bientôt disparaître des boutiques





Sauf que Project CARS et Project CARS 2 sont déjà indisponibles à la vente depuis 2022, la faute aux licences des voitures et circuits qui arrivaient à leur terme. Le troisième opus va subir le même sort. Sur la page Steam du jeu de course, nous apprenons que Project CARS 3 ne pourra plus être acheté après le 25 août 2025. Bien sûr, si vous l'avez déjà dans votre bibliothèque ou que vous l'achetez avant cette date, vous pourrez toujours y jouer, mais le message précise que les modes en ligne resteront actifs jusqu'au 24 février 2026. En clair, après le début d'année prochaine, il faudra faire une croix sur les contenus multijoueurs en ligne.

Project Motor Racing va prendre la relève





C'est une page qui se tourne pour la franchise, mais les joueurs ne regretteront pas trop Project CARS 3, qui a des évaluations « moyennes » sur Steam et une note de 70/100 sur Metacritic. Le créateur de la franchise, Ian Bell, travaille désormais chez Straight4 Studios et développe Project Motor Racing, le successeur spirituel des Project CARS qui s'annonce très ambitieux et qui sortira le 25 novembre 2025. Vous pouvez le précommander à partir de 50,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Project CARS 3 : le bon compromis entre arcade et simulation ?