GeForce NOW : sept jeux rajoutés, dont un gros titre Warhammer 40K

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit sept titres, dont la Definitive Edition d'un excellent jeu de stratégie Warhammer 40,000.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition est rajouté au catalogue de GeForce NOW, voici la liste complète des jeux qui rejoignent le service de NVIDIA cette semaine :

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR.