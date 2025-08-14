GeForce NOW : sept jeux rajoutés, dont un gros titre Warhammer 40K

GeForce NOW : sept jeux rajoutés, dont un gros titre Warhammer 40Kpar Amaury M.
NVIDIA rajoute encore quelques jeux au catalogue de GeForce NOW, dont de vieux FPS modernisés et un jeu Warhammer 40K en Definitive Edition.
Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?
Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit sept titres, dont la Definitive Edition d'un excellent jeu de stratégie Warhammer 40,000.
Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition est rajouté au catalogue de GeForce NOW, voici la liste complète des jeux qui rejoignent le service de NVIDIA cette semaine :
- Echoes of the End (Nouvelle version sur Steam, 12 Août) ;
- 9 Kings (Nouvelle version sur Steam, sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 14 Août) ;
- Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition (Nouvelle version sur Steam, 14 Août) ;
- Supraworld (Nouvelle version sur Steam, 15 Août) ;
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Nouvelle version sur Steam et Battle.net) ;
- Guntouchables (Steam) ;
- Heretic + Hexen (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass).
Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?
GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR. Vous pouvez acheter 9 Kings à 19,99 € sur Gamesplanet.
