GeForce NOW : 10 jeux rajoutés au catalogue, dont un titre avec RoboCop et son extension standalone

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit 10 titres, dont un jeu de tir basé sur un film culte et son extension standalone, qui sort aujourd'hui.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW cette semaine :

Stronghold Crusader: Definitive Edition (Nouvelle sortie sur Steam, 15 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 15 juillet) ; The Drifter (Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ; He Is Coming (Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ; DREADZONE (Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ; RoboCop: Rogue City (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 juillet) ; RoboCop: Rogue City — Unfinished Business (Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 juillet) ; Battle Brothers (Steam) ;

(Steam) ; BitCraft Online (Steam) ;

(Steam) ; Humanity (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; SteamWorld Dig (Steam).

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR. Vous pouvez acheter les jeux RoboCop sur Gamesplanet.