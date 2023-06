GeForce NOW : 10 jeux dont Age of Empires III: Definitive Edition rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA dresse la liste des jeux vidéo qui sont désormais accessibles via GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Et pour ne pas changer, le constructeur met en avant son partenariat avec Microsoft dans le but de rajouter des jeux Xbox sur GeForce NOW.

Cette semaine, ce sont 10 titres qui sont rajoutés au catalogue, dont Age of Empires III: Definitive Edition, version améliorée du jeu de stratégie culte avec des modes et civilisations additionnelles. Les abonnés Ultimate peuvent ainsi en profiter pendant huit heures sans coupure, et en 4K. Sans plus attendre, voici les nouveautés de GeForce NOW :

Aliens: Dark Descent (Steam, 20 juin) ;

(Steam, 20 juin) ; Trepang2 (nouvelle sortie sur Steam, 21 juin) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 21 juin) ; Forever Skies (nouvelle sortie sur Steam, 22 juin) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 22 juin) ; Age of Empires III: Definitive Edition (Steam) ;

(Steam) ; A.V.A Global (Steam) ;

(Steam) ; Bloons TD 6 (Steam) ;

(Steam) ; Conqueror's Blade (Steam) ;

(Steam) ; Layers of Fear (Steam) ;

(Steam) ; Park Beyond (Steam) ;

(Steam) ; Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, SHIELD TV ou encore Logitech G Cloud, vendue 359,99 € sur Amazon.