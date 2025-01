GeForce NOW arrive dans les Steam Deck, Meta Quest 3 et Pico !

À l'occasion du CES 2025, NVIDIA a fait plusieurs annonces. Bien évidemment, il faut surtout retenir la présentation des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070, mais si vous n'avez pas envie de montrer un PC, il existe une alternative : GeForce NOW, le service de cloud gaming de NVIDIA, qui n'a pas été oublié lors de ce CES.

NVIDIA annonce que l'application native GeForce NOW sera prochainement lancée sur le Steam Deck de Valve, les Meta Quest 3 et 3S et le Pico, ainsi que sur l'Apple Vision Pro. Les joueurs pourront ainsi profiter de jeux en streaming de la meilleure des manières, avec notamment le ray tracing, le DLSS et le HDR. Au passage, NVIDIA annonce qu'il lancera le premier centre de données en Indie au cours du premier semestre et, côté jeux vidéo, DOOM: The Dark Ages et Avowed seront rajoutés au catalogue GeForce NOW à leur sortie. Concernant les nouveautés, six nouveaux jeux sont rajoutés dès cette semaine :

Road 96 (nouvelle version sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 7 janvier) ;

(nouvelle version sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 7 janvier) ; Builders of Egypt (Nouvelle version sur Steam, 8 janvier) ;

(Nouvelle version sur Steam, 8 janvier) ; DREDGE (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Drova - Forsaken Kin (Steam) ;

(Steam) ; Kingdom Come : Deliverance (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Marvel Rivals (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV.