GeForce NOW : un Souls-like chinois et 8 autres jeux rajoutés au catalogue

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit neuf titres, dont un Souls-like chinois développé par Leenzee et qui arbore une belle note de 75/100 sur Metacritic.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW cette semaine :

Abiotic Factor (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 22 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 22 juillet) ; Wildgate (Nouvelle sortie sur Steam, 22 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 22 juillet) ; WUCHANG: Fallen Feathers (Nouvelle sortie sur Steam, Epic Games Store et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 23 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, Epic Games Store et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 23 juillet) ; Killing Floor 3 (Nouvelle sortie sur Steam, 24 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 24 juillet) ; Legion TD 2 (Epic Games Store, gratuit le 24 juillet) ;

(Epic Games Store, gratuit le 24 juillet) ; Barony (Steam) ;

(Steam) ; He is Coming (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; SUPERVIVE (Steam) ;

(Steam) ; Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Steam, Epic Games Store et Xbox, disponible sur PC Game Pass).

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR. Vous pouvez acheter Wuchang: Fallen Feathers à 44,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.