GeForce NOW : WoW, le dernier Prince of Persia, un Souls-like, une grosse semaine pour les joueurs !

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute des jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Bon, il faut se contenter de sept titres pour cette fois, mais le constructeur de cartes graphiques propose quand même des nouveautés et un MMMORPG culte.

Eh oui, World of Warcraft est désormais jouable en streaming sur GeForce NOW, que ce soit la version actuelle avec l'extension Dragonflight ou la version Classic. Du côté des nouveautés, The Rogue Prince of Persia rejoint le catalogue, tout comme Capes et Lords of the Fallen, dans sa version Game Pass. Voici la liste complète des jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

The Rogue Prince of Persia (Nouvelle sortie sur Steam, 27 Mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 27 Mai) ; Capes (Nouvelle sortie sur Steam, 29 Mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 29 Mai) ; Lords of the Fallen (Nouvelle sortie sur Xbox, PC Game Pass, 30 Mai) ;

(Nouvelle sortie sur Xbox, PC Game Pass, 30 Mai) ; Soulmask (Nouvelle sortie sur Steam, 31 Mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 31 Mai) ; World of Warcraft: Dragonflight (Battle.net) ;

(Battle.net) ; World of Warcraft Classic (Battle.net) ;

(Battle.net) ; World of Warcraft Cataclysm Classic (Battle.net).

NVIDIA dévoile au passage une première liste de jeux qui seront rajoutés dans le courant du mois de juin 2024 sur GeForce NOW, avec là encore pas mal de nouveautés :

Autopsy Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, le 6 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 6 juin) ; Chornobyl Liquidators (Nouvelle sortie sur Steam, le 6 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 6 juin) ; SunnySide (Nouvelle sortie sur Steam, le 14 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 14 juin) ; Still Wakes the Deep (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass le 18 Juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass le 18 Juin) ; Disney Speedstorm (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Farm Together 2 (Steam) ;

(Steam) ; Resident Evil Village (Steam) ;

(Steam) ; Star Traders : Frontiers (Steam) ;

(Steam) ; Street Fighter 6 (Steam) ;

(Steam) ; Torque Drift 2 (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.