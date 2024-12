GeForce NOW : Indiana Jones et le Cercle Ancien, Path of Exile 2 et deux autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Ces derniers jours, le constructeur de cartes graphiques a rajouté quatre nouveaux titres, dont deux gros jeux très attendus par de nombreux joueurs.

Mais, avant cela, NVIDIA rappelle que les promotions sur les abonnements Ultimate et Performance sont encore valables, avec 25 % de réduction sur les passes journaliers et 50 % sur les abonnements d'un mois. Sans plus attendre, voici les quatre jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW :

Indiana Jones et le Cercle Ancien (Accès avancé sur Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Accès avancé sur Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Path of Exile 2 (nouvelle sortie sur Steam et Grinding Gears, 6 décembre) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Grinding Gears, 6 décembre) ; JR EAST Train Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Démonstration de JR EAST Train Simulator (Steam).

Au passage, NVIDIA dévoile une première liste de jeux qui seront rajoutés au catalogue de GeForce NOW tout au long du mois de décembre, avec des titres très sympathiques :

Fast Food Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 10 déc.) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 10 déc.) ; Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (Nouvelle sortie sur Steam, 10 déc.) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 10 déc.) ; The Spirit of the Samurai (Nouvelle sortie sur Steam, 12 déc.) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 déc.) ; The Lord of the Rings: Return to Moria (Steam) ;

(Steam) ; NieR:Automata (Steam) ;

(Steam) ; NieR Replicant ver.1.22474487139... (Steam) ;

(Steam) ; Replikant Chat (Steam) ;

(Steam) ; Supermarket Together (Steam) ;

(Steam) ; Ys X : Nordics (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV

