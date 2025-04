Indiana Jones et le Cercle Ancien : Phil Spencer tease déjà une suite

Depuis cette semaine, les joueurs sur PlayStation 5 peuvent découvrir Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'action et d'aventure développé par MachineGames (Wolfenstein) et sorti à l'origine sur PC et Xbox Series X|S en décembre dernier. De nouveaux joueurs peuvent ainsi mettre les mains sur cet excellent titre, qui pourrait avoir droit à une suite.

Dans un entretien accordé à Variety juste avant le lancement du jeu sur PS5, Phil Spencer, responsable de Microsoft Gaming, a avoué qu'il y a matière à développer une suite à Indiana Jones et le Cercle Ancien, mais il ne veut fermer aucune porte à MachineGames et aux autres Xbox Game Studios :

Je dirais que nous sommes vraiment ravis d'Indy, des joueurs et de l'accueil. Nous pensons que cette franchise a du potentiel, et je vais m'arrêter là. Nous allons bientôt sortir sur PlayStation. Je pense que ce sera un moment formidable. J'ai été vraiment inspiré par le fait que MachineGames ait repris la licence de quelqu'un d'autre et créé quelque chose d'aussi unique, et je suis inspiré par ce que cette équipe peut faire ensuite. Certains les ont un peu poussés à privilégier la vue à la première personne plutôt qu'à la troisième personne. Et je pense qu'une fois qu'on y joue, on se rend compte qu'on est Indy. Mais à l'avenir, je veux aussi donner aux équipes la possibilité de créer nos propres jeux et nos propres franchises. Nous avons aussi beaucoup de marge de manœuvre pour raconter de nouvelles histoires. Et je veux m'assurer que ce soit une option pour nous.

La franchise Indiana Jones est riche en possibilité, tant que l'aventurier aura des artefacts anciens à trouver et des nazis à cogner. Cependant, Phil Spencer veut que ses studios s'amusent sur des licences inédites, MachineGames n'a en effet jamais rien créé d'original pour l'instant, le studio ayant « simplement » modernisé avec brio une franchise culte du FPS et accouché d'un des meilleurs jeux d'aventure moderne, dans une licence née au cinéma et déjà utilisée dans le milieu vidéoludique. Le C.V. est impressionnant (oublions Wolfenstein: Youngblood), espérons que le studio ait enfin la chance de développer un jeu original... puis de revenir à Indy par la suite. Pour rappel, le DLC L'Ordre des Géants doit sortir cette année sur toutes les plateformes.

